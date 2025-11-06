No se esperaba sus convocatorias: las sorpresas de Manuel Barreto en la lista de Perú

Este jueves 6 de noviembre, la Selección Peruana dio a conocer la lista de convocados para los amistosos programados este mes. La ‘Bicolor’ disputará dos encuentros internacionales: uno ante Rusia y otro frente a Chile, rival al que ya enfrentó en octubre. Ambos partidos se jugarán en territorio ruso.
Manuel Barreto, técnico interino del combinado nacional, ha sorprendido en la última nómina presentada al incluir a seis nuevos nombres: Jhonny Vidales, Carlos Cabello, Fabio Gruber, Adrián Ugarriza, Yordy Reyna y Piero Quispe.
Lista de convocados de Perú
Son 28 los futbolistas que integran la lista oficial para los próximos amistosos. Es importante resaltar que, entre ellos figuran cinco sparrings: César Bautista, Philipp Eisele, Rafael Guzmán, Francesco Andrealli y Jair Moretti.
ARQUEROS
Pedro Gallese (35)
Diego Enríquez (23) – Sporting Cristal – PER
Diego Romero (24) – CA Banfield – ARG
César Bautista (18) – Sporting Cristal (Sparring) – PER
DEFENSAS
Renzo Garcés (29) – Alianza Lima – PER
Miguel Araujo (31) – Sporting Cristal – PER
Luis Abram (29) – Sporting Cristal – PER
César Inga (23) – Universitario – PER
Rafael Guzmán (17) – Universitario (Sparring) – PER
Matías Lazo (22) – FBC Melgar – PER
Marcos López (25) – FC Copenhague – DIN
Cristian Carbajal (26) – Sport Boys – PER
Fabio Gruber (23) – FC Nurnberg – ALE
Philipp Eisele (18) – Eintracht Frankfurt (Sparring) – ALE
VOLANTES
Jesús Pretell (26) – Sporting Cristal – PER
Martín Távara (26) – Sporting Cristal – PER
Maxloren Castro (17) – Sporting Cristal – PER
Jairo Concha (26) – Universitario – PER
Jesús Castillo (24) – Universitario – PER
Carlos Cabello (28) – ADT – PER
Erick Noriega (24) – Gremio Porto Alegre – BRA
Piero Quispe (24) – Sidney FC – AUS
Francesco Andrealli (18) – Como 1907 SRL (Sparring) – ITA
Piero Cari (18) – Alianza Lima – PER
DELANTEROS
Álex Valera (29) – Universitario – PER
Kevin Quevedo (28) – Alianza Lima – PER
Jhonny Vidales (33) – FBC Melgar – PER
Kenji Cabrera (22) – Vancouver Whitecaps FC – CAN
Joao Grimaldo (22) – Riga FC – LET
Jair Moretti (18) – Sporting Cristal (Sparring) – PER
Bryan Reyna (27) – CA Belgrano – ARG
Adrián Ugarriza (28) – Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC – ISR
Yordy Reyna (32) – Rodina Moscú – RUS
¿Cuándo juega Perú ante Rusia y Chile?
Primero, la Selección Peruana enfrentará a Rusia en la ciudad de San Petersburgo y, posteriormente, se medirá ante Chile, rival con el que cayó por 1-0 en octubre pasado.
- 12 de noviembre / Perú vs. Rusia / 12:00 horas de Perú
- 18 de noviembre / Perú vs. Chile / 12:00 horas de Perú