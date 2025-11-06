Lista confirmada: Manuel Barreto dio los convocados para los amistosos de Perú ante Rusia y Chile

La Selección Peruana sigue su preparación con un grupo nuevo en busca del tan ansiado cambio generacional. Manuel Barreto se mantiene con la consigna de encontrar nuevos elementos para ampliar el universo del equipo patrio. En este caso tendrá dos pruebas importantes contra Rusia y Chile en esta fecha doble de noviembre.

Publicidad

Publicidad

Como era de esperar, en esta nueva oportunidad la ‘Muñeca’ Barreto volvió a tener un mix de jugadores. Combinando tanto a los experimentados, con caras nuevas. Esto con la idea de tener un plantel más joven, sabiendo que las eliminatorias rumbo al Mundial 2030 recién comenzarán en el 2027, así que varios jugadores veteranos ya no estarán aptos para ese momento.

La lista de convocados de la Selección Peruana

Esta es la renovada lista de jugadores que tendrá a su disposición Manuel Barreto para los partidos contra Rusia y Chile. Algunas caras nuevas se puede ver entre los convocados, los cuales tendrán una oportunidad de oro para poder mostrarse en estos juegos de preparación.

Estos son los convocados de la Selección Peruana:

ARQUEROS

Pedro Gallese (35)

Diego Enríquez (23) – Sporting Cristal – PER

Diego Romero (24) – CA Banfield – ARG

César Bautista (18) – Sporting Cristal (Sparring) – PER

Publicidad

Publicidad

DEFENSAS

Renzo Garcés (29) – Alianza Lima – PER

Miguel Araujo (31) – Sporting Cristal – PER

Luis Abram (29) – Sporting Cristal – PER

César Inga (23) – Universitario – PER

Rafael Guzmán (17) – Universitario (Sparring) – PER

Matías Lazo (22) – FBC Melgar – PER

Marcos López (25) – FC Copenhague – DIN

Cristian Carbajal (26) – Sport Boys – PER

Fabio Gruber (23) – FC Nurnberg – ALE

Philipp Eisele (18) – Eintracht Frankfurt (Sparring) – ALE

VOLANTES

Jesús Pretell (26) – Sporting Cristal – PER

Martín Távara (26) – Sporting Cristal – PER

Maxloren Castro (17) – Sporting Cristal – PER

Jairo Concha (26) – Universitario – PER

Jesús Castillo (24) – Universitario – PER

Carlos Cabello (28) – ADT – PER

Erick Noriega (24) – Gremio Porto Alegre – BRA

Piero Quispe (24) – Sidney FC – AUS

Francesco Andrealli (18) – Como 1907 SRL (Sparring) – ITA

Piero Cari (18) – Alianza Lima – PER

DELANTEROS

Álex Valera (29) – Universitario – PER

Kevin Quevedo (28) – Alianza Lima – PER

Jhonny Vidales (33) – FBC Melgar – PER

Kenji Cabrera (22) – Vancouver Whitecaps FC – CAN

Joao Grimaldo (22) – Riga FC – LET

Jair Moretti (18) – Sporting Cristal (Sparring) – PER

Bryan Reyna (27) – CA Belgrano – ARG

Adrián Ugarriza (28) – Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC – ISR

Yordy Reyna (32) – Rodina Moscú – RUS

Publicidad

Publicidad

¿Cómo le fue a Manuel Barreto en su debut ante Chile?

El debut de Manuel Barreto al mando de la Selección Peruana fue frente a Chile en el Estadio Bicentenario de La Florida en Santiago. Partido que se comenzó ganando en los minutos finales del primer tiempo, César Inga sorprendió en ataque y al incursionar en el área mandó un fuerte remate que venció las redes de Lawrence Vigouroux.

Parecía un buen comienzo para el equipo patrio, pero en la segunda parte las revoluciones bajaron con los cambios. Chile se hizo dueño del partido y logró empatar por medio de Ben Brereton. Con el resultado en tablas todo indicaban que se daría un empate, cuando en la última jugada del partido Maximiliano Gutiérrez intentó el remate que terminó en autogol de Matías Lazo.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo jugará Perú contra Rusia y Chile?

La Selección Peruana tendrá una pequeña gira por Europa en busca de poder seguir con su preparación. El primer encuentro que tendrá el conjunto ‘Bicolor’ será ante Rusia, duelo que está programado para el miércoles 12 de noviembre desde las 12:00 horas en el estadio Gazprom Arena en San Petersburgo.

Mientras tanto, el siguiente juego que tendrá Perú será la revancha frente a Chile. Este duelo está programado para el día martes 18 de noviembre desde las 11:00 horas en el estadio Fisht de Sochi.

Publicidad

Publicidad

Datos Clave

Manuel Barreto dirigirá a Perú en dos partidos de preparación en noviembre contra Rusia y Chile.

Perú jugará contra Rusia el miércoles 12 de noviembre en el Gazprom Arena de San Petersburgo.

El debut de Manuel Barreto terminó en derrota 2-1 contra Chile con autogol de Matías Lazo.

Publicidad