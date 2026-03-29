El enigmático mensaje de Oliver Sonne tras la derrota de la Selección Peruana y las críticas en su contra

Oliver Sonne rompió el silencio a través de sus redes sociales tras la caída de la Selección Peruana frente a Senegal. El futbolista utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una reflexión profunda sobre el desempeño del equipo y su sentir personal.

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Oliver Sonne titular con Mano Menezes

Este encuentro marcó el inicio de la era de Mano Menezes como director técnico del conjunto nacional. A pesar de la expectativa por el debut del estratega brasileño, el resultado final no fue el esperado por la afición ni por los protagonistas.

El lateral derecho se convirtió en tendencia durante las últimas horas debido a los cuestionamientos de diversos sectores de la prensa deportiva. Muchos periodistas pusieron en duda su rendimiento individual y su capacidad de adaptación al nuevo esquema táctico propuesto en el campo.

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Oliver Sonne resumió el partido

Ante la ola de comentarios negativos, el actual jugador del Sparta Praga publicó un mensaje que muchos interpretan como una respuesta directa. “El resultado no fue el que esperábamos, pero hemos iniciado un camino en el que debemos mejorar constantemente”, señaló el defensor.

Oliver Sonne entrenando en la Selección Peruana. (Foto: X).

El futbolista, quien llegó a la liga checa cedido desde el Burnley, también rescató aspectos positivos del trámite del juego frente al conjunto africano. Según sus palabras, hubo momentos de buen fútbol que sirven como base para construir el funcionamiento colectivo de cara al próximo partido.

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Oliver Sonne espera una mejora

La publicación cerró con un firme “¡Todos juntos siempre!”, apelando a la unidad del grupo y la hinchada en este nuevo proceso. Este gesto busca calmar las aguas en un entorno mediático que suele ser implacable tras las derrotas de la Blanquirroja.

El debut de Mano Menezes deja múltiples interrogantes sobre la pizarra y la elección de nombres en el once titular. Sin embargo, el respaldo público de figuras como Sonne sugiere que el plantel mantiene la confianza intacta en el proyecto del técnico mundialista.

La Selección Peruana deberá corregir errores rápidamente para silenciar las críticas y encontrar la regularidad necesaria en la competencia internacional. Por ahora, el mensaje de Sonne queda como un recordatorio de que el camino bajo el mando de Menezes apenas comienza.

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Oliver Sonne en el partido contra Senegal. (Foto: X).

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