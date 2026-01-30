Mano Menezes ya fue presentado como nuevo entrenador de la Selección Peruana y, apenas firmó su contrato con la Federación Peruana de Fútbol, realizó su primer pedido formal: contar con un asistente técnico peruano dentro de su comando de trabajo, una solicitud que apunta a facilitar la adaptación al medio local.

Según reveló el periodista Gustavo Peralta, el principal candidato para ocupar ese cargo es nada menos que Roberto ‘Chorri’ Palacios, histórico exjugador de la selección y uno de los futbolistas más emblemáticos del fútbol peruano en las últimas décadas, lo que generó un fuerte impacto en el entorno deportivo.

“Menezes ha pedido un asistente peruano dentro su equipo de trabajo. La persona que lidera este puesto es el ‘Chorri’ Palacios, pero aún se está buscando a la persona que calce en el perfil y tenga proyección como DT”, afirmó Peralta, dejando en claro que el nombre ya está sobre la mesa, pero no es oficial.

Sin embargo, la posible llegada del ‘Chorri’ como asistente técnico no está exenta de polémica, ya que una parte de la opinión pública y del periodismo cuestiona su experiencia real en roles de dirección técnica, considerando que no ha tenido procesos largos en cuerpos técnicos de alto nivel.

Mano Menezes es el nuevo técnico de la Selección Peruana. (Foto: Selección Peruana)

¿’Chorri’ Palacios será asistente técnico de Mano Menezes en la Selección?

Desde la Federación Peruana de Fútbol, la idea sería sumar a alguien que conozca la idiosincrasia del futbolista peruano, el manejo del vestuario y la dinámica interna de la selección, más allá del aspecto táctico, es algo que beneficiará el trabajo del técnico Mano Menezes.

De concretarse, la inclusión de Roberto Palacios marcaría una apuesta simbólica y estratégica de la FPF: unir la experiencia internacional de Mano Menezes con una figura histórica del fútbol peruano, en un proceso que arranca con expectativas altas, pero también con muchas dudas por despejar.

¿Qué títulos ganó Mano Menezes?

El técnico Mano Menezes tiene varios títulos como 2 veces campeón del Gaúcho, 2 del Mineiro y 1 Paulistao. Además de acumular 2 Serie B y 3 Copa Brasil.

¿Qué edad tiene Mano Menezes?

Mano Menezes tiene 63 años, es técnico brasileño. Como jugador estuvo en Fluminense y como entrenador dirigió a clubes como Gremio, Corinthians, Flameno, Cruzeiro, Palmeiras, Internacional y Fluminense.

