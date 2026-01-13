La interna de la Selección Peruana vuelve a estallar y ahora tiene como protagonistas a Renato Tapia y Christian Cueva, en un cruce que ya genera enorme polémica. El volante del Al-Wasl respondió con una frase lapidaria que sacude no solo al vestuario, sino también a la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Todo se originó luego de que Christian Cueva minimizara las críticas de Renato Tapia hacia la Selección Peruana, pero dejara una frase cargada de reproche. “No siento que sea mala persona, pero debió hacerlo de la manera más correcta”, señaló ‘Aladino’ luego que el ‘Capitán del Futuro’ asegure que en la Bicolor hay “hipocresía” pues “un grupo de jugadores dicen una cosa y sienten otra“.

La respuesta de Renato Tapia no tardó en llegar y fue directa, sin rodeos y con destinatario claro. “Dime dónde trabajas y te diré quién eres“, lanzó el mediocampista en su cuenta oficial de X, en una frase que muchos interpretan como una alusión directa al vínculo de Cueva con la FPF, ya que actualmente forma parte de Juan Pablo II, club ligado al presidente Agustín Lozano.

El comentario de Tapia abrió un nuevo frente de discusión: la mezcla entre fútbol, poder y selección, un tema sensible en el entorno de la Bicolor. Para muchos, el volante del Al-Wasl dejó entrever que las posturas públicas y privadas dentro del equipo nacional estarían condicionadas por intereses externos y no únicamente por lo deportivo.

Tapia mandó indirecta para Cueva. (Foto: X)

Renato Tapia vs. Christian Cueva

Renato Tapia y Christian Cueva se han involucrado en una lucha que tiene a la Federación Peruana de Fútbol y a la Selección Peruana en el mismo frente. El ‘Capitán del Futuro’ aseguró que hay “hipocresía” en la Bicolor, mientras que ‘Aladino’ minimizó el hecho y prefirió apuntar a que se apoye al combinado nacional.

Este nuevo cruce deja a la Selección Peruana en un escenario incómodo, con tensiones que parecen lejos de resolverse. Mientras Tapia apunta a la coherencia y Cueva habla de formas y códigos, la sensación es clara: la fractura interna sigue abierta y el ruido fuera de la cancha vuelve a poner en duda la estabilidad del grupo nacional.

¿En qué equipo juega Renato Tapia?

Renato Tapia juega en el Al-Wasl de la Primera División de Emiratos Árabes Unidos, tiene contrato hasta junio del 2027 y a sus actuales 30 años vale 1,80 millones de euros, según información oficial de Transfermarkt.

¿En qué equipo juega Christian Cueva?

Christian Cueva juega en Juan Pablo II de la Liga 1 de Perú, tiene contrato hasta diciembre del 2027 y a sus actuales 34 años vale 150 mil euros, según información oficial de Transfermarkt.

Datos claves

Christian Cueva reprochó las formas de Renato Tapia tras denunciar hipocresía en la Selección.

Renato Tapia respondió en X: “Dime dónde trabajas y te diré quién eres”.

La polémica vincula a Cueva con el club Juan Pablo II de Agustín Lozano.

