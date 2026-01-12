Christian Cueva desmiente a Renato Tapia y le deja particular mensaje: “No está haciendo las cosas…”

Renato Tapia comenzó la semana con unas palabras bastante duras en contra de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Lo que ha hecho cuestionar la unión que hoy en día tienen algunos seleccionados. Así como también, el manejo que se está dando en el máximo ente de fútbol en el Perú. Pues las decisiones no vienen siendo las mejores para el desarrollo del ‘Deporte Rey’ en el país.

Pese a esto, Christian Cueva salió a responderle a su excompañero en la Selección Peruana. El mediocampista de Juan Pablo II College aprovechó la oportunidad para aclarar las cosas. Mencionando que no le parece lo que ha dicho el mediocampista defensivo con respecto a lo que está pasando en la interna de la ‘Bicolor’.

“Me salió la noticia. Particularmente, me parece que no era el momento de Renato de salir a hablar, no lo comparto. Es un compañero que siempre voy a respetar y desear lo mejor; pero creo que es algo que debió ser en su momento, cuando nosotros estábamos en la selección. Las cosas que tenían que solucionarse, se tuvo que hablar”, comenzó diciendo ‘Aladino’ a Radio Ovación.

Entrevista a Christian Cueva

Por otro lado, confesó que no está de acuerdo en su forma de protestar con respecto a la situación del equipo patrio. Prefiriendo en este caso, tratar todo con el diálogo y no con una confrontación.

“Cada uno tiene su propia forma de ver las cosas. No comparto que se diga que uno tiene que protestar retirándose o saliendo de la Selección. Yo no lo hice. No es una respuesta adecuada. Somos adultos y estamos bastante grandes para arreglar las cosas de la manera más correcta. Solo hay que tener las cosas claras, para poder poder afrontarlos y decirlos; es la manera correcta”, agregó el 10 patrio.

Al final terminó dándole un pequeño correctivo a su compañero, pues considera que las formas no fueron las correctas. Así como agregar que eso lo debió hablar mucho antes y no ahora.

“Siento que Renato no está haciendo las cosas que como creo lo puede hacer. No siento que sea mala persona, pero debió hacerlo de la manera más correcta. Quizá en el momento que estuvo, tuvo que decir lo que él piensa, lo que él siente. Hoy por hoy, dar a entender muchas cosas, ya no va para mí. Hoy que tenemos que apoyar más a nuestra Selección”, sentenció.

Christian Cueva del lado de la FPF

Hay que mencionar que en este momento Christian Cueva está del lado de la FPF. Esto más que todo por el club en el que juega, si recordamos ha firmado con el Juan Pablo II College, elenco que pertenece a la familia de Agustín Lozano. Por lo tanto, hoy no le conviene hablar mal de lo que pasa en la Videna.

Christian Cueva con camiseta de Juan Pablo II (Foto: Juan Pablo II).

Lo cual, lo pone en una posición bastante complicada en este tema en donde va a ir más que todo a favor de su conveniencia. Habrá que esperar a saber si más adelante vuelve a la ‘Bicolor’ por un buen rendimiento en la Liga 1 y si se vuelve a topar con Renato Tapia.

