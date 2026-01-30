Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, le respondió con firmeza a Renato Tapia luego de las recientes declaraciones del volante, quien había puesto en duda su continuidad en la Selección Peruana por diferencias con la actual gestión dirigencial.

En declaraciones que rápidamente se viralizaron, Lozano fue claro al marcar postura y recordar el rol que debe asumir cualquier futbolista convocable: “Sus razones tendrá y yo le tengo un gran respeto. Estoy seguro que con la calidad de jugador que es, va a tener que estar”, señaló el mandamás de la FPF.

El mensaje no solo apuntó al nivel futbolístico de Tapia, sino también a la responsabilidad que implica vestir la camiseta nacional. “Más allá de todo lo que pudo haber dicho, primero es Perú y va a tener que priorizar la camiseta de la Selección”, agregó Lozano, dejando en claro que el proyecto deportivo está por encima de cualquier diferencia personal.

Estas declaraciones se dan en un contexto sensible, ya que Renato Tapia había mandado indirectas para Christian Cueva y cuestionaba su profesionalismo luego de fichar por Juan Pablo II, club de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol.

Christian Cueva y Renato Tapia se cruzaron con fuertes comentarios. (Foto: Gemini IA)

Lozano le respondió a Tapia

Desde la interna de la FPF, el mensaje de Lozano busca cerrar filas y marcar autoridad, dejando en claro que ningún jugador está por encima de la Selección, pero que al mismo tiempo las puertas siguen abiertas para referentes como Tapia, considerado uno de los líderes del proceso de los últimos años.

Así, el futuro de Renato Tapia con la Blanquirroja queda en el centro del debate: entre el respeto mutuo, las tensiones políticas y la obligación deportiva, el volante tendrá que decidir si prioriza sus diferencias personales o si, como remarcó Lozano, “primero es Perú”.

¿Qué edad tiene Renato Tapia?

Renato Tapia tiene actualmente 30 años al 2026, juega de volante y es peruano. Juega en el Al-Wasl y tiene pasado en Leganés, Celta, Feyenoord y Twente.

¿Cuánto vale actualmente Renato Tapia?

Renato Tapia vale actualmente 1,80 millones de euros a sus 30 años y en el 2026. Hay que mencionar que su valor más alto fue de 20 millones de euros en el 2021, cuando tenía 25 años y jugaba en el Celta.

