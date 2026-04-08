Sudamericano Sub 17: ¿A qué hora y qué canal pasa Perú vs. Bolivia por el Grupo B?

Las selecciones de Perú y Bolivia se enfrentan este miércoles 8 de abril por la tercera fecha del Grupo B del Sudamericano Sub 17 2026, que se disputa en Paraguay. Ambos combinados nacionales buscan su primer triunfo en esta competencia, que los puede acercar a la clasificación a la próxima ronda en busca del Mundial.

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Perú, seleccionado sub 17 dirigido por Renzo Revoredo, perdió sus dos primeros partidos ante, a priori, los candidatos a ganar este Sudamericano: Brasil y Argentina. Ahora, tiene un examen muy importante ante un envalentonado combinado de Bolivia.

La ‘Verde’, comandada por Bernardo Aguirre, todavía no ganó en el Sudamericano. Perdió 5-0 ante Brasil en su estreno, pero rescató un punto ante Venezuela tras igualarle el partido sobre el final por 2-2, incluso con un futbolista menos.

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Para ambas selecciones, se presenta una buena chance para poder seguir con posibilidades de clasificar al Mundial 2026, que se jugará en Qatar. Apuestan a un triunfo para acomodarse entre los primeros cuatro del Grupo B.

¿A qué hora se juega Perú vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 2026?

Perú vs. Argentina se juega este miércoles 8 de abril desde las 17:00 horas local (15:00 horas de Lima, Perú) en el Estadio Ameliano de Villeta, Paraguay. El árbitro del partido será el chileno Mathías Riquelme.

El otro partido del grupo tendrá este miércoles a las selecciones de Argentina y Venezuela enfrentándose en la misma cancha, pero a las 20:00 horas local (18:00 horas de Lima, Perú).

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¿Qué canal pasa Perú vs. Argentina por el Sudamericano Sub 17 2026?

El duelo entre Perú y Bolivia, así como todo el Sudamericano Sub 17 2026, se podrá ver en ambos países por la pantalla de DSports Plus (Canal 613 y 1613 en HD) en TV y de la plataforma DGO.

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