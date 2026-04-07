Así quedó la tabla del Sudamericano Sub 17 tras el Colombia 1-0 Chile

El Sudamericano Sub 17 se viene desarrollando con mucho éxito en Paraguay, en donde los equipos buscan clasificar al próximo Mundial de la categoría. En este caso, la Selección de Colombia se enfrentó a duro rival como es la Selección de Chile. En donde se dio un movimiento importante en la tabla de posiciones con miras a clasificar a la siguiente ronda.

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En este duelo el conjunto de Colombia encontró el primer gol de la contienda en el descuento del primer tiempo. José Escorcia consiguió de penal marcar el 1-0 que puso adelante al conjunto ‘cafetero’. Pese a los intentos de los ‘Mapochos’ por lograr el empate, no consiguieron marcar en portería rival, quedándose con las ganas de sumar un punto.

Mientras tanto, en el otro partido el conjunto de Ecuador demostró superioridad ante Uruguay. Fue un 2-1 el que consiguió el cuadro norteño, que mediante Jhon Chica y Steven Guerrero consiguieron la victoria de su equipo. Mientras tanto, Nicolas Scotti fue el que marcó a favor de los ‘celestes’.

Cómo está la tabla del Sudamericano Sub 17

Grupo A

POS EQUIPOS J V E D DG PTS 1 Ecuador 3 2 1 0 2 7 2 Colombia 2 1 1 0 1 4 3 Uruguay 3 0 2 1 -1 2 4 Paraguay 2 0 1 1 -1 1 5 Chile 2 0 1 1 -1 1

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Grupo B

POS EQUIPOS J V E D FG PTS 1 Brasil 2 2 0 0 8 6 2 Argentina 1 1 0 0 3 3 3 Venezuela 1 0 1 0 0 1 4 Bolivia 2 0 1 1 -5 1 5 Perú 2 0 0 2 -6 0

El fixture de Colombia en el Sudamericano Sub 17

Colombia 0-0 Ecuador | Grupo A – Fecha 1

Colombia 1-0 Chile | Grupo A – Fecha 3

Colombia vs Uruguay | Grupo A – Fecha 4 – Jueves 9 de abril

Colombia vs Paraguay | Grupo A – Fecha 5 – Domingo 12 de abril

Datos Claves

José Escorcia marcó de penal el gol de la victoria de Colombia ante Chile.

marcó de penal el gol de la victoria de ante Chile. Ecuador lidera el Grupo A con 7 puntos tras vencer 2-1 a la selección uruguaya.

lidera el Grupo A con tras vencer 2-1 a la selección uruguaya. Colombia enfrentará a Uruguay el jueves 9 de abril por la cuarta fecha grupal.