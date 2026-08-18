Lo informó el periodista Gustavo Peralta. Sus buenos rendimientos podrían llevarlo nuevamente a 'La Bicolor'. Habría varias novedades.

Se acerca el momento de una nueva convocatoria a la Selección Peruana. Mano Menezes debe informar en las próximas semanas la lista para la fecha FIFA de setiembre-octubre donde La Bicolor jugará cuatro partidos amistosos. Se espera varias novedades entre los convocados y ha trascendido un nombre que podría volver.

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Es el caso de Anderson Santamaría, quien viene de buenas actuaciones con Universitario de Deportes. Su ingreso le ha dado más seguridad al equipo de Héctor Cúper durante los partidos ante Sporting Cristal y FC Cajamarca en el Torneo Clausura peruano.

El nombre de Santamaría sería una de las novedades de Menezes para ‘La Bicolor’, según el periodista Gustavo Peralta, quien lo informó en el programa de L1MAX, Hablemos de MAX. “Casi seguro convocado a la Selección Peruana“, le comentó a su colega y compañera Ana Lucía Rodríguez.

🎙️ @Gustavo_p4: "Será el mismo once de Universitario, solo Riveros por Santamaria, Anderson Santamaría será una de las novedades en la convocatoria de la Selección Peruana" #HablemosDeMAX



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Anderson Santamaría volvería a la Selección Peruana

Desde que asumió Mano Menezes a la dirección técnica de la Selección Peruana, Anderson Santamaría no ha sido convocado. Si bien tuvo algunos pasajes importantes con Universitario, el entrenador brasileño decidió optar por otros nombres.

La gran cantidad de partidos en pocos días para ‘La Bicolor’ llevan a que Menezes considere a Santamaría como una opción más para la defensa central. Si bien hay algunos nombres que empiezan a ser una fija como Renzo Garcés, Fabio Grüber o Miguel Araujo, el futbolista de ‘La U’ quiere su oportunidad.

Cabe recordar que el defensor de Tingo María estuvo convocado por última vez en octubre de 2025 e integró el banco de suplentes en la derrota de Perú ante Chile por 2-1 (gol de César Inga). En tanto, la última vez que vio minutos con el elenco blanquirrojo fue el 10 de setiembre de 2024 en el partido de Eliminatorias ante Ecuador (derrota 1-0).

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Las novedades que tendría la Selección Peruana para la fecha FIFA de setiembre-octubre

Para esta convocatoria para la fecha FIFA de setiembre-octubre, la Selección Peruana podría tener varias novedades. Según contó el propio Peralta en una edición anterior del mismo programa, hay cinco nombres a seguir, quienes podrían ser llamados para integrar dicha lista.

Víctor Guzmán (Sporting CP), Gianluca Lapadula (Universitario), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Alejandro Hohberg (Cienciano) y Francesco Andrealli (Como 1907) serían llamados para la próxima lista de convocados de Perú. Los cinco nombres están en buenos momentos y Menezes quiere aprovecharlos.

Los amistosos que jugará Perú en la fecha FIFA de setiembre-octubre

‘La Bicolor’ jugará cuatro partidos amistosos en la próxima fecha FIFA:

Estados Unidos vs. Perú | Sábado 26 de setiembre | Inter&Co Stadium (Orlando, Florida)

| Sábado 26 de setiembre | Inter&Co Stadium (Orlando, Florida) Perú vs. México | Martes 29 de setiembre | New Jersey, Estados Unidos

| Martes 29 de setiembre | New Jersey, Estados Unidos Canadá vs. Perú | Sábado 3 de octubre | Montreal, Canadá

| Sábado 3 de octubre | Montreal, Canadá Perú vs. Colombia | Martes 6 de octubre | Miami, Florida, Estados Unidos

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