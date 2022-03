'La Culebra' por la noche del último sábado pisó suelo nacional, tras un proceso largo y cansado de viaje. André Carrillo apenas salió del embarque internacional, fue recibido por la prensa local, la cual le hizo algunas consultas sobre la actualidad de la Selección Peruana que estará jugando ante Uruguay.

Para el referente de 'La Blanquirroja', el partido ante 'los charrúas' es fundamental y todo el grupo sabe lo que se jugarán este jueves en Montevideo: "Vamos a darlo todo por la Selección Peruana para poder pasar directo al mundial". Por ese motivo, paro a explicar un poco más este concepto entregado.

Detalló su función dentro del planteamiento de Ricardo Gareca: "Me va bien jugando en varias posiciones del campo. Me siento bastante bien, es una posición nueva, la verdad que lo he venido haciendo bastante bien, no me lo esperaba y estoy muy contento". Es un fijo para enfrentar al equipo de Diego Alonso.

Finalmente, y de manera apresurada porque llegaba de Arabia Saudita con muchas horas de vuelo, habló sobre el rival de turno: "Uruguay es un equipo que tiene varios jugadores buenos, muy buenas piezas, pero esto es un deporte de equipo". Confiamos en ti André, tu magia y buen fútbol serán fundamentales en esta FECHA FIFA doble.