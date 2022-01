Christian Cueva no estará frente a Ecuador por acumulación de tarjetas amarillas. Y acá el dato de cómo nos fue cuando estaba ausente.

El volante creativo más importante de Ricardo Gareca, Christian Cueva, no estará disponible para enfrentar a Ecuador en Lima este martes. 'Aladino' deberá verlo desde las graderías del 'Estadio Nacional de Lima', porque se encuentra suspendido tras acumular el número máximo de tarjetas amarillas.

La gran pregunta que apareció en ese instante, cuando todavía se jugaba ante Colombia, era quien lo iba a reemplazar. Según pudimos conocer algo de información, el posible reemplazante sería Edison Flores, quien ingresó muy bien en Barranquilla, y es de absoluta confianza de 'El Tigre'.

Hasta ahí todo definido, pero otra gran consulta es 'cómo nos fue sin Christian Cueva en cancha'. Y los amigos de 'Son Datos No Opiniones' automáticamente salieron a responder esa interrogante planteada. En Twitter planteó la siguiente estadística para poder estudiar a días del cotejo.

"PERÚ sin Christian Cueva y en la ERA Ricardo Gareca, ha jugado NUEVE cotejos, en el que registró tres triunfos, tres empates y tres derrotas. Se perdió solo dos juegos por Eliminatorias. TRIUNFO 1-0 ante Paraguay (Eliminatorias 2018). EMPATE 0-0 ante Argentina (Eliminatorias 2018)". Es lo que propuso 'Son Datos No Opiniones'.

Dando una explicación más detallada, un punto determinante: "Explicación: de 91 partidos en la ERA GARECA, en nueve no estuvo presente Christian Cueva. Y de esos nueve cotejos, dos fueron por Eliminatorias Conmebol. Disculpen si hubo confusión". Porque no se había entendido el dato puesto, pero ahora todo está más claro. No nos fue tan mal sin 'Aladino', eso está claro.