Ricardo Gareca entre los candidatos para llegar a Alianza Lima: “Hay gente en el club cercana a él”

La estrepitosa caída de Alianza Lima a manos de Sporting Cristal en ‘Matute’ fue un golpe fuerte para el pueblo blanquiazul. Tanto así que se terminó echando al entrenador Néstor Gorosito. Esto trae consecuencias importantes, siendo el principal la búsqueda de un nuevo DT que pueda llegar al club. Eso sí, están sonando muchos nombres en estas últimas horas para poder unirse al cuadro victoriano.

Y como ya ha pasado en anteriores oportunidades, el nombre de Ricardo Gareca es puesto en la palestra. Actualmente el argentino se encuentra sin trabajo, ya se sabe como le ha ido en el Perú y por eso lo ven como alguien que pueda ser útil para el club. Eso sí, todavía no hay una comunicación con el técnico, pero lo ven como una de las posibilidades.

Ricardo Gareca posando para la cámara (Foto: Caretas).

El periodista Michael Succar habló sobre esta posibilidad y comunicó que están viendo la posibilidad del ‘Tigre’. “De cara a la próxima temporada, en Alianza interesan ciertos perfiles de entrenadores. Uno de ellos es Ricardo Gareca. Como punto a favor, hay gente en el club cercana a él“, fue lo que expresó el hombre de prensa en el programa Mano a Mano.

Eso sí, por el momento no ha habido una comunicación con Gareca. Así que por ahora solo está siendo una de las opciones en la mesa para el cuadro ‘blanquiazul’. “Me dicen del entorno de Gareca que todavía no lo han buscado, que aún no hay comunicación. Me han dicho, textual, que nadie se comunicó con él”, explicó Mauricio Loret De Mola.

¿Ricardo Gareca estaría dispuesto a dirigir a Alianza Lima?

Con el pasado que tiene Ricardo Gareca, es un poco difícil verlo con otro buzo que no sea el de la Selección Peruana. Incluso el de Universitario de Deportes, por lo que queda la duda si volvería a tomar la dirección técnica de algún club de la Liga 1. Pues el mismo entrenador dio a conocer su posición con respecto de volver al fútbol peruano.

“Si algún club me llega a hablar en algún momento, lo voy a considerar, por supuesto. Perú es un país que yo quiero y siempre he trabajado en un Universitario, he trabajado en la selección, en cualquier momento se puede dar alguna otra posibilidad”, fue lo que dijo a RPP.

Ricardo Gareca y Chile (Foto: Getty).

Esto deja abierta la posibilidad para que el ‘Tigre’ pueda llegar a Alianza Lima, pero claro, todo queda en manos del cuadro de La Victoria. Un tema que van a tener que resolver pronto y siendo lo primero, es la continuidad de Franco Navarro, quien es el Director Deportivo. Su trabajo estuvo cuestionado por como termina, así que dependiendo si se queda o no, se tomará una decisión con respecto al próximo DT.

