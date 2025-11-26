Carlos Desio aplicó el método Ricardo Gareca con Christian Cueva para que la rompa en Cienciano

Para nadie es ninguna novedad que el pasado reciente de Christian Cueva en el fútbol peruano no ha sido el mejor de todos. Es más, ahora mismo su estadía en el extranjero es bastante criticada y tranquilamente podría estar de vuelta muy pronto en la Liga 1. Eso sí, en su momento supo volver a dar la hora con camiseta de Cienciano cuando Carlos Desio era el entrenador y lo sigue siendo hasta hoy.

De manera llamativa, Carlos Desio utilizó una modalidad de juego muy parecida a la que en su momento también empleó Ricardo Gareca en la Selección Peruana para que Christian Cueva se sienta muy cómodo y pueda rendir al máximo de sus capacidades. ¿De qué se trató esta situación? Simplemente que el ‘10’ no tenga tantos movimientos en ofensiva y se encargue de lo justo.

“Nosotros trabajamos para que Cueva volviera a ser el de antes. Él no estaba tan bien físicamente. Mi sistema le servía mucho: al ser muy posicional, no tenía que moverse tanto. La calidad no la va a perder nunca; la va a tener siempre. Teníamos una buena relación antes de llegar a Cienciano. Hablábamos siempre y salíamos a comer; así también lo podia controlar”; comentó Carlos Desio durante el programa ‘Línea de 5‘ respecto a las proyecciones que tuvo con ‘Aladino’.

¿Qué dijo en su momento Ricardo Gareca sobre las funciones de Christian Cueva en la Selección Peruana?

En una entrevista de hace algunas semanas con el programa deportivo ‘Doble Punta‘, Ricardo Gareca fue consultado sobre las vivencias junto a Christian Cueva en la Selección Peruana durante tantos años. El DT se animó a confesar algunas cuestiones que siempre le sirvieron para exprimir el verdadero potencial del volante que por dichos momentos brilló como en ningún otro de su carrera.

“Estábamos muy encima porque lo veíamos clave para lo que queríamos nosotros, clave para abrir un partido, para armar una jugada. Para nosotros era indispensable mantenerlo encendido, motivado. Si bien había otros jugadores importantes, creíamos que con las características de él, era vital estar encima de él. Era un jugador trascendental, entonces estábamos encima de él”; contó.

De esta manera, podemos apreciar que-tanto Carlos Desio en Cienciano durante el primer semestre de la temporada 2025 y Ricardo Gareca en su momento al mando de la Selección Peruana-tuvieron ciertas similitudes en el trato con Christian Cueva. Además de los entrenamientos y del día a día, el aspecto personal y la conversación continua fue un factor clave para sacar lo mejor de su juego.

El presente de Christian Cueva en Emelec

Durante las últimas semanas, el nombre de Christian Cueva es uno de los más criticados en Emelec. Lo futbolístico por supuesto que genera cuestionamientos, pero el aspecto físico y personal también. El ’10’ no pasa por su mejor momento, ha sufrido varias lesiones que lo han marginado del titularato e incluso ahora se habla de que podría entrar a la política peruana de cara a las próximas elecciones. En fin, ya con 34 años parece que su mejor momento ha pasado.

