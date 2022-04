Sergio Peña, volante de la Selección Peruana, se cansó que en las últimas semanas lo hayan vinculado con algunas personas que sigue en redes sociales. Resulta que los programas de espectáculos nacionales empezaron a hacerle cargamontón debido a que supuestamente la relación que tenía con Valery Revello, madre de sus hijos, se terminara debido a un ampay. Por ello, el jugador decidió enviar un extenso comunicado sobre su situación sentimental.

"Por favor, ya basta de vincularme con todas mis amistades. Nunca digo nada y me mantengo al margen de todo tipo de escándalos, pero lamentablemente, a diario veo que me vinculan con amigas a que dan a entender cosas que no existen", fue el mensaje publicado por el actual jugador del Malmö de Suecia.

Asimismo, indicó que por ahora se encuentra soltero, pero cuando tenga una pareja no tendrá problemas en anunciarlo. "Estoy soltero y no tengo ningún compromiso con nadie y el día que eso suceda me mostraré abiertamente con esa persona. Tengo una hija maravillosa de 3 años por la cual doy todo de esta vida. Quiero que me hija crezca y se sienta orgullosa porque todo lo que ve y escucha son cosas positivas de mí".

"No soy perfecto, pero intento cada día cometer menos errores para ser el ejemplo de mi hija. No publico cosas delicadas a la mamá de mi hija, ni mucho menos intento dirigirme a ella. Una persona a la cual tengo mucho respeto y siempre le desearé lo mejor. Demostrarle a mi hija que soy su mejor ejemplo y que todo lo que hago es solo para que ella se sienta bien y orgullosa de mí. Este es mi primer y último mensaje. Buenas vibras y seamos felices", finalizó Sergio Peña en su post compartido en su cuenta de Instagram.

Como uno de los habituales convocados de Ricardo Gareca, Sergio Peña, estaría disputando el repechaje intercontinental con la Selección Peruana el 13 de junio ante representante Australia o Emiratos Árabes en Doha. De conseguir la victoria, estará clasificada al Mundial de Qatar 2022, la 'Blanquirroja' integrará el Grupo D junto a Francia, Dinamarca y Túnez.