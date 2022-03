La Federación Peruana de Fútbol viene desde hace un tiempo se ha venido observando a Alexander Robertson, futbolista del Manchester City que cuenta con ascendencia peruana y que bien podría integrar el combinado patrio, tal como sucedió con Gianluca Lapadula. El volante de los 'citizen', cedido a préstamo al club Ross County de la máxima división de la liga escocesa, podría ser tentado nuevamente por la Selección Peruana.

"Perú debe hacer un esfuerzo y volver a contactar a Alexander Robertson. Una invitación a un entrenamiento y un plan de estrategia para retenerlo sería ideal. No podemos darnos el lujo de ignorar a los futbolistas con raíces nacionales", fue el mensaje publicado por el periodista Renzo Galiano, quien pide que el joven mediocampista sea tomado en cuenta por la FPF.

Alexander Robertson, es una de las joyas del Manchester City y según el portal The World Game de Australia, este jugador "posee cualidades similares a las de Frank Lampard, Roy Keane y Tim Cahill", es decir, un crack. Su padre, Mark Robertson exfutbolista y seleccionado por Australia, comentó que su hijo había recibido la invitación de la Selección Peruana para que juegue el Mundial sub 17 Perú 2019, pero esto no se pudo concretar, debido a que el jugador esperaba una oportunidad con Inglaterra.

Lo cierto es que el joven futbolista es jugador seleccionable por Perú gracias a la nacionalidad de su madre, quien nació en el país sudamericano. Por ahora, el jugador y su familia aún no deciden qué asociación defender. Pero su padre ya lo puso a estudiar español, como lo había revelado hace buen tiempo en una entrevista, por si toman alguna decisión, esta no lo agarre de sorpresa.