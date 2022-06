Perú perdió 1-0 ante Australia y no clasificó al Mundial Qatar 2022, a raíz de esto se desnudaron las falencias dirigenciales de la Federación Peruana de Fútbol

Juan Carlos Oblitas exige cambios en el fútbol peruano: "Si no hay trabajo no vamos a ir a un Mundial en 36 años más"

Transcurrida casi una semana desde que la Selección Peruana perdió por penales ante Australia, por el pase al Mundial Qatar 2022, se realizó una conferencia de prensa en la Videna. Tomando la palabra Juan Carlos Oblitas, el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol habló sobre el momento que se vive de manera interna.

Precisando que un cambio es vital para variar el rumbo de la Selección Peruana, Juan Carlos Oblitas habló sobre las mejores que deben haber en la Federación Peruana de Fútbol y en los torneos que implique la representación nacional.

Siendo todavía más preciso, el director deportivo precisó que se deben hacer cambios sí o sí; sino, el destino de la Selección Peruana se verá truncado por el poco trabajo que se viene realizando en la Liga 1, Torneo de Reservas y demás competencias.

"Esta derrota dura quizá nos lleve a replantearnos las cosas que no hicimos bien todo este tiempo. Sin el trabajo no vamos a ir a un Mundial en 36 años más", comentó en conferencia de prensa Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol. En ese sentido, el 'Ciego' vaticinó malas épocas si no se trabaja desde hoy.

En ese sentido, Juan Carlos Oblitas también comentó que el trabajo en los clubes es primordial para poder nutrir a la Selección Peruana: "Tenemos que ser conscientes que nos quedamos rezagados a comparación de la organización que hay en otros lados", comentó.

La situación es crítica en la Federación Peruana de Fútbol. No logrando el objetivo de ir a la Copa del Mundo Qatar 2022, tanto el estratega argentino Ricardo Gareca como el director deportivo Juan Carlos Oblitas hoy están sin contrato pues sus vínculos terminaron. Ahora se busca generar sus renovaciones para seguir en el trabajo adecuado.