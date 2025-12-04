Mientras el mundo del fútbol se prepara para el sorteo oficial del Mundial 2026 que se celebra el viernes 5 de diciembre en Washington D. C., los aficionados bolivianos tienen la mirada puesta en una fecha clave: marzo de 2026. Utilizando un simulador en internet, se proyectó un escenario de alta exigencia para la selección nacional, ubicándola en el Grupo C. Esta simulación arrojó a Bolivia junto a potencias europeas: la cabeza de serie España, la siempre sólida Suiza e la histórica Italia, conformando un potencial “Grupo de la Muerte”, que espera a la Verde si logra clasificar.

El camino de Bolivia para el Mundial 2026

El hecho fundamental es que el sueño mundialista de Bolivia sigue vigente. Tras una ardua campaña en las Eliminatorias de la CONMEBOL, la selección aseguró el séptimo lugar de la tabla, lo que le otorga el derecho de disputar el Torneo de Repesca Intercontinental. Este logro mantiene viva la esperanza de la afición de volver a ver a la Verde en una Copa del Mundo después de más de tres décadas de ausencia.

Bolivia y el posible grupo que tendría en el Mundial 2026. (Foto: 2026worldcupsim).

La FIFA ya ha definido la estructura de las llaves del Repechaje, clarificando el camino que debe recorrer Bolivia. El torneo, que se disputará a partido único en marzo del próximo año, exige dos victorias. El primer obstáculo de Bolivia será en la Semifinal, donde tendrá que eliminar a Surinam, representante de CONCACAF. Este partido inaugural es crucial y definirá su pase a la fase final de la llave.

¿Bolivia llegará al Mundial 2026?

De lograr la victoria ante Surinam, Bolivia avanzará a la Final de su llave. En ese encuentro decisivo, la selección de CONMEBOL se enfrentará a Irak, el oponente asiático (AFC), que aparentemente es una cabeza de serie en el torneo relámpago. Bolivia deberá ganar este segundo partido de eliminación directa para asegurar uno de los dos cupos finales disponibles para el Mundial de 2026. El Repechaje es, en esencia, un desafío doble que determinará su destino.

El Mundial de 2026 es el primero con 48 selecciones, distribuido en 12 grupos y un total de 104 partidos. Este nuevo formato implica la introducción de los Dieciseisavos de Final, a los que accederán los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros. Si Bolivia logra vencer a Surinam e Irak, su clasificación automática se concretará y su posición final en el ranking FIFA le asignará un bombo para el sorteo de hoy.

Bolivia sueña con clasificar al Mundial

En resumidas cuentas, mientras el mundo del fútbol se enfoca en el sorteo de grupos, la afición boliviana ya conoce su campo de batalla. Este ejercicio de simulación en el 2026worldcupsim ofrece una perspectiva del calibre de los rivales que esperan a la Verde, pero el camino a seguir, está marcado por el desafío de marzo: dos partidos, dos finales y un solo objetivo: un cupo a Norteamérica.

DATOS CLAVE