Luego de la derrota de la Selección Peruana frente a Australia en el repechaje, donde los dirigidos por el estratega argentino Ricardo Gareca quedaron a un paso de la clasificar a la Copa del Mundo, la situación es tensa.

En esa línea, la renovación de Ricardo Gareca con la ‘Blanquirroja’ ha causado mucha incertidumbre en el medio local, al igual que la continuidad de Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol.

Llegando la información desde varios puntos, uno de los que se animó a hablar del tema fue el periodista Gustavo Peralta. Comunicando que la permanencia de Juan Carlos Oblitas como director deportivo en la Federación Peruana de Fútbol, comentó que no están ligados uno con otro.

“Tampoco es verdad que ya está definido que Oblitas no siga. Habrá una negociación en particular, cada uno con su agenda y condiciones, pero por separado, no dependiendo uno del otro. Ojalá todo sea lo mejor para la Selección Peruana”, agregó el reportero.

Estos días son cruciales, pues desde la Federación Peruana de Futbol tratará de convencer a Juan Carlos Oblitas y Ricardo Gareca de quedar en la selección, ya que su labor en ella es importante y fundamental para continuar este proceso, el que nos ha llevado a una final de Copa América y un Mundial luego de 36 años de triunfos y buenos momentos.

Se espera que ambos puedan renovar y sigan siendo las cabezas visibles dentro de la FPF, para así continuar con la esperanza de poder hacer un buen papel en las próximas Eliminatorias Sudamericanas y tratar de clasificar a la siguiente Copa del Mundo que se jugaría en Estados Unidos, México y Canadá. Así mismo, hay que indicar que las siguientes Clasificatorias tendrá un sistema distinto a las anteriores, donde la CONMEBOL tendrá 6 cupos y medio.