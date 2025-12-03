Alianza Lima se fortalece: El refuerzo clave que llega para el partido decisivo ante Sporting Cristal

Alianza Lima recibió una noticia clave en la antesala del duelo más importante de su temporada: Carlos Zambrano quedó habilitado y podrá estar presente en el partido de vuelta ante Sporting Cristal por el pase a la gran final de los Play Offs de la Liga 1.

Sin embargo, la habilitación del “León” también abre un debate profundo dentro del entorno blanquiazul: ¿su presencia es realmente un alivio o un riesgo en un partido tan caliente? Carlos Zambrano es uno de los jugadores más experimentados del plantel, pero también uno de los más temperamentales. Ante Sporting Cristal, cualquier error o reacción desmedida podría significar una nueva tarjeta roja.

A pesar de ello, en Alianza Lima consideran que Carlos Zambrano puede marcar diferencias en un partido de alta tensión. La defensa íntima mostró fragilidades en la ida y su liderazgo, juego aéreo y capacidad para ordenar la línea de fondo son atributos que Néstor Gorosito valora.

En Matute, el mensaje interno es claro: si Zambrano juega, deberá hacerlo con una actitud más controlada que nunca. El club entiende que se trata de un encuentro donde el mínimo detalle puede definir la clasificación a la final, por lo que la prioridad será mantener la concentración y evitar cualquier provocación.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal por la ida de las semifinales de los Play Offs. (Foto: Liga 1)

¿Qué jugador gana Alianza Lima ante Sporting Cristal?

Alianza Lima recibe la noticia del regreso de Carlos Zambrano y con ello puede recuperar solidez defensiva y competir ante Sporting Cristal este sábado. En los próximos días se definirá si el técnico lo incluye desde el arranque, pero su nombre ya cambió la historia del partido de vuelta.

El propio comando técnico evalúa su inclusión como una forma de equilibrar el partido desde los duelos y la jerarquía, sobre todo ante un Sporting Cristal que llega motivado y con ritmo ofensivo elevado. Será una verdadera final en Matute entre Alianza Lima y Sporting Cristal, con Carlos Zambrano como uno de los protagonistas.

Carlos Zambrano festejando con Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El partido entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal se podrá ver en vivo y en directo vía L1 MAX. Además, también podrás disfrutar del encuentro online a través de la aplicación oficial de L1 MAX. Una forma extra de seguirlo es gratis en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

Alianza Lima vs. Sporting Cristal se enfrentan este sábado 6 de diciembre desde las 8:00 PM en Matute. El partido es válido por la vuelta de las semifinales de los Play Offs de la Liga, el marcador va 1-1 y el ganador jugará ante Cusco para saber quién es Perú 2.

