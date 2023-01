Alianza Lima ha podido armado un Dream Team para esta temporada 2023, para luchar por el tricampeonato en la Liga 1 y realizar una Copa Libertadores aceptable. A pesar de eso, no pudo concretar la llegada de un jugador que es ídolo en nuestro país. Hablamos de Paolo Guerrero, que el año pasado se reunió en dos ocasiones con la directiva grone.

Como se supo, el conjunto íntimo intentó traer al goleador de la Selección Peruana, pero no llegó a un acuerdo por muchos factores. Pero hace poco, Jose Bellina en conferencia de prensa, mencionó que hubo contacto con el 9, no obstante, Guerrero no estaban en sus planes, generando un poco de polémica.

"Con Alianza en el 2022 tuve dos reuniones, yo todavía no podía jugar, fue en enero y febrero, pero les dije que todavía no tenía fecha para volver a jugar. Después no volvimos a hablar más", precisó el capitán de la Blanquirroja

También, el delantero peruano dio a conocer que conversó con Carlos Zambrano, sin tocar el tema de los de Maute, a pesar de que el defensa central fue el refuerzo más sonado de los victorianos.

"Con Zambrano hablé más de temas de casa, del tráfico en Buenos Aires porque él estuvo acá", contó.

Por último, el hijo de Doña Peta se refirió a lo que en un futuro vestir nuevamente la camiseta Bicolor.

"Claro que me gustaría vestir la casaquilla de Perú, si la selección me necesita o soy convocado siempre voy a estar ahí pero va a depender de mi rendimiento acá", mencionó.