El país sigue triste, porque Perú se quedó con las ganas de jugar un nuevo Mundial, ya que no irá a Qatar 2022, tras perder el repechaje ante Australia en la tanda de penales.

La gran figura en Doha fue el arquero oceánico Andrew Redmayne, quien tras su histriónico baile le contuvo el último lanzamiento al joven delantero de Universitario de Deportes Alex Valera.

Algunos han dicho que los referentes no quisieron patear el penal, y sobre ello tuvo un potente análisis el comentarista Diego Rebagliati, quien en Movistar Deportes dejó claro su punto de vista.

"Después ya, la historia de por qué pateó Valera, por qué no pateó Trauco, no pateó Canchita, no pateó Aquino, no pateó Zambrano, que son jugadores con mayor experiencia, es otra discusión. Una discusión más larga", dijo de entrada.

Luego, intentó explicar el motivo por el cual el zurdo tomó la pelota para intentar alargar la serie, situación que ya no pasó.

"El técnico decide normalmente los 5 primeros, y después normalmente no hay un orden establecido o va diciendo va tal o tal. Ahí sí ya entra el criterio de los jugadores y hay que ver que tanta responsabilidad hay de los que dejaron de patear o de Valera mismo que tenía ímpetu y la confianza que se tenía", expresó.

Lo cierto es que Alex Valera falló su lanzamiento y Australia jugará ante Francia, Dinamarca y Túnez en el Mundial.