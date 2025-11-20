Se confirmó el rival de Bolivia: así quedó el repechaje intercontinental para el Mundial 2026

FIFA realizó este jueves 20 de noviembre el sorteo del repechaje intercontinental clasificatorio para el Mundial 2026. La Selección Bolivia, representante de Conmebol, ya conoce a sus rivales en busca de la plaza que le permita volver a una Copa del Mundo. En semifinales, enfrentará a Surinam. En tanto, en caso de ganar, deberá jugar ante Irak.

El sorteo del repechaje intercontinental se realizó este jueves 20 de noviembre en la sede de la FIFA en Zurich, Suiza. El evento definió los partidos semifinales y potencial final de este mini-torneo, que definirá los dos últimos clasificados a la Copa del Mundo de la FIFA.

Bolivia, debido a su ranking FIFA (77º), no pudo clasificar directamente a la final del repechaje. Las dos selecciones que estarán en dicho lugar son República Democrática del Congo e Irak. En tanto, ‘La Verde’ juega semifinales, al igual que las selecciones de Jamaica, Surinam y Nueva Caledonia.

Bolivia ya conoce su rival en semifinales y en la potencial final del repechaje intercontinental

El sorteo del repechaje intercontinental decretó, primero, que Jamaica y Nueva Caledonia será la semifinal 1 y, el ganador, enfrentará a la República Democrática del Congo. Así, quedó definido automáticamente el duelo entre Bolivia y Surinam en la semifinal 2 y, por ende, el vencedor, irá ante Irak.

De esta manera, el sorteo le dio un buen cruce a ‘La Verde’, donde destaca Guillermo Viscarra, arquero de Alianza Lima, que se ilusiona con tener una nueva participación del Mundial 2026. Su última Copa del Mundo fue en Estados Unidos 1994.

¿Dónde se jugará el Repechaje intercontinental del Mundial 2026?

Tal como se conoció en las últimas horas y se confirmó en el sorteo, los partidos del repechaje intercontinental del Mundial 2026 se jugarán en México. Las dos sedes elegidas son el Estadio BBVA de Monterrey y el Estadio Akron de Zapopan, en el área metropolitana de Guadalajara.

¿Cuándo se juega el Repechaje intercontinental del Mundial 2026?

Los cuatro partidos del Repechaje intercontinental del Mundial 2026 se jugarán durante la fecha FIFA de marzo. Los días exactos todavía están por definirse.