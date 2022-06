Perú vs. Australia: feriado del lunes 13 fue oficializado por el gobierno peruano

Mediante una comunicación oficial se cristalizó la idea planteada esta semana previa al partido más importante de todos. Los peruanos podrán vivir el partido entre 'La Blanquirroja' y los recientes ganadores de la conferencia asiática. Esta información primero se conoció de manera extraoficial, y con el paso de las horas quedó confirmada.

La pasión del peruano por su combinado patrio es impresionante cuando sonríen los resultados. De lo cual también es partícipe la sociedad en general, y no se aleja del ambiente político. Por eso cuando oímos al ministro de Cultura, Alejandro Salas, hablar sobre este tema, nos generó un interés especial. Ya que de solo imaginarlo, y que sea tomado en cuenta es bastante.

"Lo hemos venido conversando (tema del feriado por el repechaje). Hay ministros que han estado de comisión en diversas ciudades del país. Pero los que nos quedamos tuvimos una reunión el martes en la tarde y el premier por disposición del presidente manifestó que preliminarmente vayamos viendo este tema, el lunes 13, para que sea un feriado, digamos recuperable a partir del mediodía porque creo que no hay que engañarnos como peruanos: no hay peruano que no quiera ver ese partido". Fue lo que primero explicó dentro de una entrevista para RPP Noticias.

"La selección peruana en estos últimos años nos ha generado mucha identidad, mucho nacionalismo y creo que es importante darles la oportunidad a todos los peruanos el hecho de poder ver esos televisores como Perú va a clasificar porque no hay duda de que vamos a ir a Qatar. Y el sector privado podría acogerse a esta medida. Estamos esperando poder reunirnos con los ministros, estamos viendo la forma de reunirnos. Podría ser hoy en la tarde o a más tardar mañana. Este es un tema que sí lo vamos a discutir". Señalando este último punto como algo que para ese entonces terminó siendo relevante.

Tiempo después, desde el corazón del gobierno del presidente Pedro Castillo se notificó. Que el 13 de junio será un feriado para tratar con los encargados de cada área laboral. Para poder alentar como mandan los libros, en el partido más considerable de los últimos tiempos. Perú vs. Australia, lo podremos ver todos desde donde nos venga en gana, oficialmente.