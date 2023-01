José Guillermo del Solar, es el flamante Jefe de la Unidad Técnica de menores de la FPF. El experimentado entrenador y ex futbolista profesional hoy tuvo su primer día con este cargo y concedió una entrevista para hablar de lo que es este nuevo desafío.

"Hoy ha sido el primer día que he venido a Videna, a empezar con las labores, es un trabajo de largo aliento y ojalá en los próximos años se pueda ver una mejora en las menores de la selección", declaró el técnico nacional.

Asimismo, se animó a hablar del trabajo que tiene previsto realizar en el combinado nacional. Además, confirmó que él se hará cargo de la próxima selección peruana sub-20, más no de sta, ya que Jaime Serna se encargará.

"No hay manera de conseguir resultados si no se trabaja y sobre todo con chicos jóvenes. Voy a comenzar a trabajar con chicos de la sub 20, sub 17 y sub 15, y voy a ser entrenador de la sub 20 después del Sudamericano que se juega ya, ahora está Jaime Serna pero después de eso yo voy a asumir".

Por otra parte, expresó sus dos puntos fundamentales para lograr realizar un trabajo importante en las categorías inferiores. El popular 'Chemo' resalta que uno es la capatación y lo segundo es el desarrollo del talento.

"Hay dos puntos claves para mí, uno es la captación del talento, es fundamental tener una red de ojeadores a nivel nacional y también fuera del Perú que sean capaces de detectar talento peruano no solo en Lima, sino también en las otras regiones del país y en otros países donde hay una comunidad peruana importante. El segundo punto es el desarrollo del talento y para tener jugadores más competitivos necesitas tener campeonatos más importantes, diseñar campeonatos donde el chico compita de buena manera, que sea exigente", comentó.

Finalmente cerró la nota mencionando que cuenta con experiencia trabajando con menores: "No es la primera vez que trabajo con menores, antes de dirigir a equipos profesionales estuve en España trabajando con los menores de Villarreal. Para mí antes las cosas eran blancas o negras, no había tonos grises pero ahora sí los hay y nosotros como entrenadores tenemos que educar a los futbolistas y si me toca estar con chicos con mayor razón, para ayudarlos a ser mejores personas primero y después mejores futbolistas", añadió.