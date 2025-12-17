Paolo Guerrero rechazó a la Selección Peruana para el duelo ante Bolivia: “No aceptó por temas…”

La Selección Peruana dirigida por SAFAP jugará un encuentro amistoso frente a la Selección de Bolivia. Este juego no será oficial, por tal motivo la FPF no tiene nada que ver con la organización del partido. Así que se determinó un nuevo DT para que lleve este duelo, haciendo una lista de convocados que llamó mucho la atención.

Ahora último se ha conocido que Paolo Guerrero era uno de los jugadores que estaba en la lista preliminar. El entrenador Gerardo Ameli quería contar con él para este enfrentamiento debido a su gran momento en la Liga 1. Pero la respuesta fue negativa por parte del ‘Depredador’, que al final no terminó siendo de los convocados.

Paolo Guerrero vistiendo la nueva camiseta de Perú (Foto: Adidas Perú).

¿Por qué Paolo Guerrero rechazó a la Selección Peruana?

Según ha podido contar el periodista Luis Espino Risco, Paolo Guerrero no entró en la lista final debido a que tenía “temas personales”. Por eso, habló con el cuerpo técnico para que no lo convoquen, después de eso no se sabe más sobre el tema. Pero, a pesar de sus 41 años de edad, sigue siendo un atacante importante para el fútbol peruano.

Paolo Guerrero rechazó a la Selección Peruana (Foto: X Luis Espino).

Esto puede dejar abierta la puerta para que más adelante la Selección Peruana pueda pensar en Guerrero como una alternativa de gol. Por lo pronto, el único goleador fijo que tiene el equipo patrio es Alex Valera, no obstante no tiene más competencia. Por lo que pensar en el ‘Depredador’ no sería algo loco.

Recordemos que hace un tiempo atrás, el atacante patrio habló con la prensa sobre una posible vuelta, dejando en claro que nunca le diría que no. Así que no se termina de cerrar las puertas en el cuadro patrio.

“Yo no puedo decirle nunca no a mi selección. Me partiría el alma, pero yo voy apoyar al máximo a los chicos que están allí. Mi respaldo total y los próximos partidos sean mejores, para que así vayamos mejorando”, explicó a la prensa.

¿Cuándo juega la Selección Peruana vs. Bolivia?

La Selección Peruana tendrá su enfrentamiento ante Bolivia el próximo domingo 21 de diciembre. El encuentro será un juego amistoso entre ambos elencos patrios. El cual dará inicio desde las 15:30 horas de Perú, el escenario elegido para disputar dicho cotejo será el Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha.

En este caso, no se ha hecho oficial que canal transmitirá este juego. Pero se espera que pueda ser transmitido por Movistar Deportes y ATV que tienen los derechos de la ‘Bicolor’. No obstante, el minuto a minuto y todos los pormenores del partido se disfrutarán en Bolavip Perú.

Datos Claves

Paolo Guerrero rechazó la convocatoria de la selección dirigida por SAFAP por temas personales.

El entrenador Gerardo Ameli incluyó inicialmente al delantero de 41 años en la lista.

Perú enfrentará a Bolivia el 21 de diciembre en el Estadio Félix Castillo de Chincha.

