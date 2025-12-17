Mercado de fichajes: Pablo Guede pide un defensor de Liga MX para empezar a olvidar a Carlos Zambrano

Pablo Guede fue presentando oficialmente en Alianza Lima y empezó a dar algunas ideas muy importantes de lo que realmente pretende en el equipo. A raíz de dicha situación es que las reuniones con la directiva van dando sus frutos y se acaba de revelar que pidió el fichaje de un defensor que milita en la Liga MX y que sería competencia de Carlos Zambrano.

Estamos hablando de Nicolás Díaz, defensor chileno de 26 años que pertenece a Xolos de Tijuana y que durante la temporada 2025 estuvo cedido a préstamo en Puebla. Es hermano menor de Paulo Díaz, quien viene defendiendo la camiseta de River Plate, y que ahora mismo está en carpeta del entrenador Pablo Guede para reforzar la línea defensiva de Alianza Lima pensando en el 2026.

“Alianza Lima tiene en carpeta al defensa central chileno Nicolás Díaz (26) quien actualmente está a préstamo en Puebla de México. El futbolista pertenece al Tijuana. Lo informamos anoche en una transmisión en vivo a través de nuestro canal de Youtube”; fue la más reciente información que compartió el comunicador deportivo José Varela a través de su cuenta oficial de ‘X’.

Fuente: @theatharis

¿Cómo se daría la llegada de Nicolás Díaz y cuál sería el futuro de Carlos Zambrano en Alianza Lima?

Si finalmente se concreta el arribo de Nicolás Díaz a Alianza Lima, sería a préstamo desde la Liga MX. Al ser un pedido explícito de Pablo Guede, se entiende que el defensor de 26 años tendría enormes chances de convertirse en un habitual titular del equipo. Es así que jugadores como Carlos Zambrano empezarían a perder cierto espacio en la temporada 2026.

Como bien sabemos, el ‘Káiser‘ todavía tiene contrato con Alianza Lima hasta el próximo año y será uno de los jugadores que buscará seguir siendo titular. Eso sí, los actos de indisciplina se cortarán de raíz en Matute y tras las declaraciones del estratega argentino en su presentación en sociedad, se entendió que no se perderá el tiempo en cuestiones que no van con sus planificaciones.

Fuente: Alianza Lima.

Los equipos en donde jugó Nicolás Díaz

Nicolás Díaz, defensor chileno de 26 años, ha vestido distintas camisetas en lo que va de su carrera deportiva. En su país jugó en Palestino y en Unión Española. Su estadía en México viene siendo más prolongada al haber jugado en Monarcas Morelia, Mazatlán FC, Tijuana y Puebla, equipo en donde militó en la temporada 2025 y de donde vendría con continuidad si es que se concreta su arribo a Alianza Lima a pedido del entrenador Pablo Guede.

Fuente: Club Puebla.

