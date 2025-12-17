Mientras negocia con Alianza Lima, un campeón de Copa Libertadores pretende a Federico Girotti

Uno de los grandes objetivos que tiene Alianza Lima es conseguir un gran atacante para el próximo año. Esto es lo que están buscando y el nombre de Federico Girotti es el que más cerca está. El atacante argentino viene negociando su llegada a Matute. Pero parece que habría otro equipo que podría hacer que esto pueda cambiar.

Mediante el periodista Germán García Grova se ha conocido que Federico Girotti interesa mucho en Argentinos Juniors. El cuadro campeón de la Copa Libertadores en 1985 está tratando de traer al 9 para la próxima temporada. Según lo que se conoce por el comunicador, el cuerpo técnico de este club ya dio el visto bueno para ir por el jugador de Talleres.

Por otro lado, también es cierto que el conjunto de Alianza Lima está trabajando duro en conseguir lo más pronto posible un acuerdo para ficharlo. No es nada sencillo, pues hablamos que están viendo de poder comprar el 50% de la ficha, lo cual también es un dinero bastante importante. Por lo que, se espera que en los próximos días se puedan llegar a dar más novedades con respecto a este fichaje que podría ser clave para el 2026.

Si bien Girotti no tuvo la mejor de las temporadas en este 2025, es un jugador que ha levantado interés de varios equipos. Por lo que al final la decisión recaerá en el artillero ver en donde seguir su carrera. Tan solo tiene 26 años de edad, así que en este caso un futuro importante por delante que tiene que ver también.

Delantera de ensueño para Alianza Lima

El cuadro de Matute quiere tener la mejor delantera del fútbol peruano, por esa razón es que está apostando mucho en la sangre joven. Federico Girotti sería una apuesta enorme, pues tranquilamente en el fútbol peruano podría convertirse en un goleador importante. Pero también en la Copa Libertadores si es que funciona bien el plantel y pueden seguir avanzando de fase.

Ahora, el último fichaje que hicieron es el de Luis Ramos, que va a ser un jugador que no se sabe si será titular o tirarán con él para el segundo tiempo. Lo cierto que es un jugador que ha tenido una buena temporada en Colombia. Así que al menos podría asegurar 10 goles esta campaña, que para un delantero peruano es bastante pedir.

Por otro lado, Paolo Guerrero es una apuesta segura, el goleador esta temporada de Alianza Lima. Un jugador que no necesita presentación, pese a sus 42 años que tendrá el 2026, es alguien a tener en cuenta. No se le puede dar un poco de espacio o puede terminar anotando gracias a la maña que tiene con su olfato goleador.

Datos Claves

Federico Girotti negocia su fichaje con Alianza Lima mientras interesa también a Argentinos Juniors.

El club blanquiazul busca comprar el 50% de la ficha del delantero de Talleres.

