La Selección Peruana disputó un partido amistoso informal este viernes 14 de noviembre como preparación para el nuevo duelo ante Chile del próximo martes 18. Fue una derrota muy abultada 5-1 ante el PFC Sochi, equipo de la Primera División rusa. Fabio Gruber fue titular y metió un gol en contra. En tanto, el único tanto de ‘La Bicolor’ fue obra de Francesco Andrealli, futbolista del Como de Italia.

Publicidad

Publicidad

El partido amistoso se jugó en el campo de entrenamiento del PFC Sochi donde Manuel Barreto decidió utilizar a los futbolistas que no fueron titulares ante Rusia hace algunos días. Así, jugaron futbolistas como Fabio Gruber, Piero Quispe y Jhonny Vidales, entre otros.

De acuerdo a lo informado por el conjunto ruso, el partido amistoso fue pedido por la Selección Peruana como preparación para lo que será el enfrentamiento ante Chile. El duelo fue disputado a puerta cerrada y se disputaron tres tiempos de 25 cambios con cambios indefinidos.

Fabio Gruber tuvo buenas y malas y Perú se cayó en el tercer tiempo

El amistoso se disputó con total informalidad, pese a que PFC Sochi utilizó su camiseta titular, mientras que la Selección Peruana se lo tomó a modo de entrenamiento y utilizó dicha indumentaria.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

El primer tiempo no tuvo goles, pero en la segunda parte, Fabio Gruber desvió un centro desde la banda derecha y terminó por ser un gol en contra. Pese a ello, se lo pudo ver con suma comodidad con el balón y destacando con su pase filtrado, según imágenes virales.

ver también José Carvallo fue en contra de Universitario y aconsejó a Alex Valera: “Para el bienestar de nuestra selección”

El empate de ‘La Bicolor’ llegó en el tercer tiempo con anotación de Francesco Andrealli, futbolista que está como sparring, pero que vio minutos en este duelo, al igual que el resto de los jugadores de preparación.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, en ese tercer tiempo, PFC Sochi aceleró y convirtió cuatro goles consecutivos para la goleada 5-1 Las anotaciones fueron de Anton Zinkovskiy , Martin Kramaric, Ruslan Bart y Artem Korneev.

Así fue la alineación de la Selección Peruana ante PFC Sochi

Manuel Barreto le dio minutos a los jugadores que no fueron titulares, pero incluso los que sí ingresaron en el amistoso ante la Selección de Rusia el pasado miércoles. De esta manera, el entrenador interino hizo pruebas, pensando en el duelo ante Chile del próximo martes.

La alineación titular de la Selección Peruana tuvo a Diego Romero; Carlos Cabello, Fabio Gruber, Luis Abram, Cristian Carbajal; Jesús Castillo, Piero Quispe, Yordy Reyna; Kevin Quevedo, Bryan Reyna y Jhonny Vidales.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES