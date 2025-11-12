Perú vs. Chile EN VIVO: día, hora y canal de TV para el segundo amistoso de la fecha FIFA de noviembre

Tras el amistoso del hoy frente a la Selección de Rusia en el Gazprom Arena de San Petersburgo, ahora la Selección Peruana se alista para un nuevo encuentro internacional y será nada más y nada menos que ante un rival de antaño. Así es, enfrentaremos a la Selección Chilena en una nueva edición del Clásico del Pacífico y veremos la fecha, los horarios y los canales de transmisión del duelo.

Es importante mencionar que Chile enfrentará a Rusia el próximo sábado 15 de noviembre a las 10:00 hora local y llegará con dicho partido de preparación de cara al partido frente a Perú. Por otro lado, los dirigidos por Manuel Barreto tendrán como preparación justamente el partido del día de hoy ante los europeos de cara la revancha que será contra los mapochinos.

Tampoco podemos perder de vista que recientemente se disputó un Chile vs. Perú y que significó un triunfo para ‘La Roja’. Así es, los liderados técnicamente por Nicolás Córdova vencieron 2-1 a ‘La Bicolor’ en el pasado mes de octubre con un gol al último minuto, el cual por cierto fue autogol de Matías Lazo. El partido se jugó en el Estadio Bicentenario de La Florida ubicado en la ciudad de Santiago y sirvió para el inicio de un nuevo proceso en ambas selecciones.

¿Cuándo se jugará Perú vs. Chile por la fecha FIFA de noviembre?

El partido entre Perú vs. Chile por la fecha FIFA de noviembre está programado para el próximo martes 18 de noviembre y se disputará en el Estadio Fisht ubicado en la ciudad Sochi. Eso sí, a continuación veremos todos los detalles respecto a los horarios establecidos alrededor del mundo y a los canales oficiales de transmisión para que no te pierdas ningún detalle del Clásico del Pacífico.

¿A qué hora juegan Perú vs. Chile por la fecha FIFA de noviembre?

11:00 | México

12:00 | Perú, Colombia y Ecuador

13:00 | Venezuela y Bolivia

14:00 | Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay

18:00 | España

¿Dónde ver Perú vs. Chile por la fecha FIFA de noviembre?

Movistar Deportes | Canal 3 y 703 en HD

América TV | Canales 4 y 704 en HD

ATV | Canal 9 y 709 en HD

