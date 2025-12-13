Es tendencia:
Jorge Fossati rompió su silencio y dejó contundente mensaje tras su salida de Universitario: “Llegará el momento de hablar”

El técnico uruguayo no se guardó nada y se refirió a su inesperada salida del club 'crema'. Conoce todo lo que dijo.

Por Nicole Cueva

Jorge Fossati en Universitario.
© Getty Images.Jorge Fossati en Universitario.

Tras varios días de incertidumbre, Jorge Fossati dejó de ser entrenador de Universitario de Deportes pese a haber conseguido recientemente el título nacional. El propio club hizo oficial la decisión mediante sus redes sociales, anunciando que no seguirá al mando en la búsqueda del ‘Tetra’.

Horas después de hacerse oficial su salida, el técnico uruguayo llamó la atención al compartir un video en el que se dirige a la hinchada ‘crema’ luego de no poder seguir al frente del equipo. Recordemos que, el ‘Nonno’ volvió a la ‘U’ a raíz de la salida de Fabián Bustos.

El mensaje de Jorge Fossati a la hinchada de Universitario

“Hola a toda la hinchada crema. Los quería saludar, abrazar uno por uno. Ya llegará el momento de hablar, de aclarar si es necesario. Hoy los quería abrazar a todos y decirles que, como siempre, les deseo lo mejor”, expresó Jorge Fossati en un video que fue difundido por TV Perú Deportes.

El DT de 73 años dejó mensajes cargados de emoción que generaron dudas sobre su situación, especialmente cuando muchos creían que seguiría al frente del plantel con contrato en vigor.

Su salida, además, encendió la discusión entre los aficionados que confían en que la institución pueda alcanzar las metas trazadas para el 2026, tanto nacional como internacionalmente.

El gran responsable de la salida de Jorge Fossati de Universitario: “Complicó las negociaciones”

El gran responsable de la salida de Jorge Fossati de Universitario: "Complicó las negociaciones"

¿Quién será el nuevo DT de Universitario?

En las últimas horas, se ha hablado mucho sobre la posible llegada de Javier Rabanal a Universitario para la temporada 2026. El aún técnico de Independiente del Valle asumiría el lugar de Jorge Fossati en el banquillo, con el objetivo de conducir al equipo hacia el tetracampeonato.

Si bien desde el club ‘merengue’ aún no han confirmado, se espera que en los próximos días se tenga más información sobre el nuevo comando técnico.

DATOS CLAVES

  • Universitario de Deportes hizo oficial la salida de Jorge Fossati como entrenador, a pesar de haber conquistado el reciente título nacional.
  • Horas después del anuncio, Jorge Fossati compartió un video dirigido a la hinchada, donde expresó que “ya llegará el momento de hablar, de aclarar si es necesario”.
  • El español Javier Rabanal, actual técnico de Independiente del Valle, es el principal candidato para asumir el cargo de entrenador en Universitario de Deportes.
