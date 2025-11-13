José Carvallo fue en contra de Universitario y aconsejó a Alex Valera: “Para el bienestar de nuestra selección”

La Selección Peruana logró igualar 1-1 frente a Rusia en un encuentro que se disputó en la ciudad de San Petersburgo. Aunque el rendimiento del equipo no fue de los más destacados, Alex Valera apareció en el momento justo para asegurar un empate que puede considerarse favorable.

El delantero de Universitario ingresó en la segunda mitad en reemplazo de Adrián Ugarriza y fue quien se atrevió a rematar al arco para conseguir el empate. Su actuación llamó la atención, y uno de los que se refirió a ello fue su excompañero de equipo José Carvallo.

José Carvallo le dio consejo a Alex Valera

El ahora comentarista deportivo destacó la personalidad que mostró Valera cuando ingresó al campo. Además, lo propuso como el posible ‘9’ titular de la ‘bicolor’ de cara a los compromisos que se vienen.

Eso sí, aprovechó en dejar en claro que si bien le gusta que le vaya bien en el cuadro ‘merengue’, siente que ya es hora que cambie de aires y fiche por un equipo del exterior.

“Me encanta que Valera esté en la ‘U’, pero en el fondo yo quisiera que el ‘Cholo’ pueda emigrar porque tiene mucho más para dar y en Perú se va a estancar. Dentro de todo, es joven todavía porque tiene menos de 30 años. Necesita una liga que lo haga crecer para el bienestar de nuestra selección, aparte ahora está mucho más cuajado en todo sentido”, expresó en el programa deportivo ‘L1 Radio’.

Así fue el gol de Alex Valera ante Rusia

Alex Valera entró al minuto 60 junto a Kevin Quevedo y Yordy Reyna, brindando un aire renovado al ataque del equipo, lo que terminó dando buenos resultados. La actitud más ofensiva que mostraron a partir de entonces fue clave para alcanzar el empate.

Alrededor del minuto 81, Jairo Concha lanzó un pase desde el mediocampo hacia Quevedo. El delantero de Alianza Lima la cedió en primera a Valera, quien, desde unos 30 metros del arco, controló con la zurda y sacó un potente remate que terminó en gol, sellando el 1-1 en el marcador.

Sin duda alguna, el disparo tomó por sorpresa al guardameta Matvey Safonov, actual jugador del PSG. Hasta ese momento, el arquero casi no había sido exigido, y la rapidez del tiro le impidió reaccionar para evitar el tanto.

¿Cuándo juega Perú vs. Chile?

El duelo entre Perú y Chile se llevará a cabo el próximo martes 18 de noviembre en las instalaciones del Estadio Fisht, ubicado en Sochi. Este cotejo será el cierre de la gira del combinado nacional por territorio ruso.

DATOS CLAVES

La Selección Peruana empató 1-1 contra Rusia en un partido amistoso disputado en San Petersburgo.

Alex Valera anotó el gol del empate al minuto 81, tras ingresar en reemplazo de Adrián Ugarriza al minuto 60.

