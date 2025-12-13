Universitario pone una condición extrema a Millonarios por la venta completa de Rodrigo Ureña

Universitario fue tajante y no dejó espacio para interpretaciones: si Millonarios quiere llevarse a Rodrigo Ureña, deberá pagar la cláusula de salida completa. En Ate no están dispuestos a negociar rebajas ni fórmulas creativas. El mensaje es directo y apunta a marcar autoridad en pleno mercado de pases.

Publicidad

Publicidad

Así lo confirmó el periodista Gustavo Peralta: “Universitario aún no ha respondido a la propuesta de Millonarios de Colombia por Rodrigo Ureña. De ser negativa, el club de Bogotá mejoraría la oferta. Sin embargo, como ya se informó, el cuadro crema señala que solo aceptará el pago total de la cláusula (600 mil dólares)”.

La firmeza de la ‘U’ también responde al momento institucional. Con un cambio de entrenador en el horizonte y la planificación del 2026 en marcha, la dirigencia entiende que ceder ahora sería enviar una señal de debilidad. Ureña no solo aporta equilibrio y liderazgo en el mediocampo, sino que fue clave en los títulos recientes, lo que eleva aún más su peso dentro del vestuario.

En Colombia, el interés de Millonarios es real, pero la cifra impuesta por Universitario obliga al club bogotano a replantear su estrategia. Si bien valoran el perfil del jugador y su experiencia internacional, no todos están convencidos de llegar al monto exigido. Mientras tanto, el entorno de Ureña sigue atento, sabiendo que la decisión final dependerá exclusivamente de si se paga o no la cláusula.

Publicidad

Publicidad

Rodrigo Ureña jugando para Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuánto pide la ‘U’ a Millonarios por Ureña?

Universitario marca la cancha y deja una advertencia clara al mercado: Rodrigo Ureña solo saldrá si se cumplen las condiciones del club. No hay apuro ni necesidad de vender y el mensaje apunta tanto a Millonarios como a cualquier otro interesado. En Ate saben que ceder ahora podría costar caro y por eso la postura es inflexible: 600 mil dólares o no hay trato.

ver también ¿Universitario le gana a Alianza Lima el fichaje definitivo de Alan Cantero?

Millonarios ya mostró interés formal, pero Universitario dejó en claro que no aceptará pagos fraccionados ni cifras menores, convencido de que el volante chileno tiene mercado y valor suficiente para sostener esa postura.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cuánto dinero gana Rodrigo Ureña?

Rodrigo Ureña gana 30 mil dólares mensuales, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que el volante se lleva 360 mil dólares por temporada.

¿Cuánto vale Rodrigo Ureña?

Rodrigo Ureña vale 800 mil euros, según el último reporte oficial de Transfermarkt. Recordemos que su cotización más alta fue en el 2023 cuando alcanzó 850 mil euros.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Rodrigo Ureña es el jugador por el que Millonarios de Colombia ha presentado una propuesta de compra.

Universitario exige el pago total de la cláusula de salida, fijada en 600 mil dólares.

El club crema no está dispuesto a negociar rebajas ni fórmulas creativas por el traspaso del volante.

Publicidad