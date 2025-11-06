Manuel Barreto, entrenador interino de la Selección Peruana de Fútbol, confirmó la lista de convocados para los partidos amistosos ante Rusia y Chile, correspondientes a la fecha FIFA de noviembre. Entre las novedades que dejó esta convocatoria, sorprende la inclusión de los sparrings. Entre estos últimos, hay dos denominados ‘eurocausas’: Philipp Eisele Yupanqui y Francesco Andrealli.

El término ‘eurocausas’ se ha popularizado en este último tiempo gracias a jóvenes como Felipe Chávez y, para esta convocatoria, Fabio Gruber, que están en la órbita de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que vienen desde Europa y tienen nacionalidad peruana. Philipp Eisele nació en Alemania, mientras que Francesco Andrealli lo hizo en Italia.

Es parte de un plan de la FPF por contar con jóvenes futbolistas pensando en el recambio que necesita la Selección Peruana. Manuel Barreto quiere seguir probando jugadores que, incluso, han estado en las juveniles de la Selección Peruana, pero que ahora tendrán su oportunidad cerca de la Mayor.

Lista oficial de Perú para la fecha FIFA de noviembre (X @SeleccionPeru).

¿Quiénes son Philipp Eisele y Francesco Andrealli, nuevos sparrings de la Selección Peruana?

Philipp Eisele es un defensor central, que puede hacer las veces de volante ancla. Es categoría 2007, tiene 18 años, mide 1,79 metros y, actualmente, integra el equipo Sub 19 del Eintracht Frankfurt, aunque también integra la escuadra que disputa la UEFA Youth League (una especie de Champions juvenil). Es hijo de padre alemán, pero de madre peruana.

No es un desconocido para el Perú, ya que integró los planteles juveniles de la Sub 17, Sub 18 y Sub 20. El cuerpo técnico confía en su progresión, sobre todo, por mantenerse en un club importante de Alemania, lo que permite pensarlo como opción para la defensa en el futuro del Equipo de Todos.

Este joven zaguero hizo toda su carrera en su país. Antes de llegar al Eintracht, jugó en clubes de menor jerarquía como N-Eschbach, Bad Homburg Jgd y FSV Frankfurt Jgd. Ahora, con el Frankfurt, lleva 12 partidos disputados con los diversos equipos juveniles en esta temporada.

Francesco Andrealli, por su parte, es un volante, que juega más como ancla, aunque puede hacerlo suelto y también tiene antecedentes jugando como zaguero central. Tiene 18 años, es también categoría 2007, mide 1,79 metros y también es hijo de madre con raíces peruanas, como Eisele, Gruber y hasta Gianluca Lapadula.

A diferencia de Eisele, tuvo menos tiempo en las juveniles de Perú, ya que jugó solamente para el seleccionado Sub 18. De todas maneras, tiene una progresión un poco más acelerada que el nacido en Alemania, ya que ya tiene entrenamientos con el primer equipo del Como de Italia y ya firmó su primer contrato profesional.

Por lo que se ve del Como hoy en día, la calidad técnica debe ser una cualidad indispensable. Por eso, Andrealli tiene sus pergaminos en cuanto a esto, más el ritmo de un país que combina dinámica con potencia física. Tras su experiencia en la Sub 18 ahora da el salto como sparring para la Mayor.

¿Qué trabajos como sparrings harán Philipp Eisele y Francesco Andrealli?

Philipp Eisele y Francesco Andrealli, al ya haber trabajado con la Selección Peruana en juveniles, no serán del todo un desconocido para el cuerpo técnico bicolor. Tienen su primer acercamiento importante a la Selección Mayor. Formarán parte del viaje a Rusia donde ‘La Bicolor’ enfrentará a los locales y a Chile.

Eisele y Andrealli se unen a otros sparrings locales como César Bautista y Jair Moretti (Sporting Cristal) y a Rafael Guzmán (Universitario). Estos cinco futbolistas trabajarán cerca del plantel mayor con la chance de poder sumarse a algún amistoso, en caso de que Manuel Barreto lo considere. Pero, mayormente, serán apoyo para diversos trabajos.

