Sporting Cristal debe salir de la crisis en el Torneo Clausura 2026. Conoce aquí el fixture que tendrá, en esta parte del campeonato peruano.

Sporting Cristal se prepara para afrontar el Torneo Clausura 2026 bajo un panorama de alta exigencia. Luego de un Torneo Apertura con resultados irregulares y caídas dolorosas en las últimas jornadas, el cuadro rimense arrastra una evidente crisis deportiva.

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La directiva y el plantel buscarán revertir el mal momento a partir del 17 de julio de 2026, fecha programada para el inicio del certamen. A continuación, detallamos el calendario oficial de partidos que sostendrá el equipo bajopontino en la segunda mitad del año.

Calendario completo de Sporting Cristal en el Clausura 2026

El formato de la Liga 1 estipula que las localías del Apertura se inviertan exactamente para el Clausura. De esta manera, el fixture certero de los celestes queda compuesto de la siguiente manera:

Fecha Rival Condición Fecha 1 Deportivo Garcilaso Local Fecha 2 FBC Melgar Visitante Fecha 3 Juan Pablo II College Local Fecha 4 Universitario de Deportes Visitante Fecha 5 Sport Huancayo Local Fecha 6 Alianza Atlético Visitante Fecha 7 Sport Boys Visitante Fecha 8 Los Chankas Local Fecha 9 CD Moquegua Visitante Fecha 10 Atlético Grau Local Fecha 11 UTC de Cajamarca Visitante Fecha 12 Comerciantes Unidos Local Fecha 13 Cusco FC Visitante Fecha 14 Alianza Lima Local Fecha 15 FC Cajamarca Local Fecha 16 ADT de Tarma Visitante Fecha 17 Cienciano Local

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Los partidos clave en la lucha por el título

El camino del elenco bajopontino presentará desafíos mayúsculos desde el primer tramo. La primera gran prueba de fuego ocurrirá temprano en el campeonato, cuando visiten a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental por la Fecha 4.

Hacia el cierre de la competición, la escuadra rimense protagonizará otro duelo crucial. Recibirán a Alianza Lima en la Fecha 14, en un partido que podría definir el rumbo definitivo del campeonato local.

Obligación principal de Sporting Cristal

Sporting Cristal necesita ganar de forma obligatoria el Clausura si quiere mantener vivas sus opciones de disputar los Playoffs por el título nacional a fin de año. Cualquier tropiezo inicial agudizará el descontento de la hinchada celeste.

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Sporting Cristal sueña con hacer un gran Torneo Clausura 2026. (Foto: X).

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