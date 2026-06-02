Sporting Cristal se prepara para afrontar el Torneo Clausura 2026 bajo un panorama de alta exigencia. Luego de un Torneo Apertura con resultados irregulares y caídas dolorosas en las últimas jornadas, el cuadro rimense arrastra una evidente crisis deportiva.
La directiva y el plantel buscarán revertir el mal momento a partir del 17 de julio de 2026, fecha programada para el inicio del certamen. A continuación, detallamos el calendario oficial de partidos que sostendrá el equipo bajopontino en la segunda mitad del año.
Calendario completo de Sporting Cristal en el Clausura 2026
El formato de la Liga 1 estipula que las localías del Apertura se inviertan exactamente para el Clausura. De esta manera, el fixture certero de los celestes queda compuesto de la siguiente manera:
|Fecha
|Rival
|Condición
|Fecha 1
|Deportivo Garcilaso
|Local
|Fecha 2
|FBC Melgar
|Visitante
|Fecha 3
|Juan Pablo II College
|Local
|Fecha 4
|Universitario de Deportes
|Visitante
|Fecha 5
|Sport Huancayo
|Local
|Fecha 6
|Alianza Atlético
|Visitante
|Fecha 7
|Sport Boys
|Visitante
|Fecha 8
|Los Chankas
|Local
|Fecha 9
|CD Moquegua
|Visitante
|Fecha 10
|Atlético Grau
|Local
|Fecha 11
|UTC de Cajamarca
|Visitante
|Fecha 12
|Comerciantes Unidos
|Local
|Fecha 13
|Cusco FC
|Visitante
|Fecha 14
|Alianza Lima
|Local
|Fecha 15
|FC Cajamarca
|Local
|Fecha 16
|ADT de Tarma
|Visitante
|Fecha 17
|Cienciano
|Local
Los partidos clave en la lucha por el título
El camino del elenco bajopontino presentará desafíos mayúsculos desde el primer tramo. La primera gran prueba de fuego ocurrirá temprano en el campeonato, cuando visiten a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental por la Fecha 4.
Hacia el cierre de la competición, la escuadra rimense protagonizará otro duelo crucial. Recibirán a Alianza Lima en la Fecha 14, en un partido que podría definir el rumbo definitivo del campeonato local.
Obligación principal de Sporting Cristal
Sporting Cristal necesita ganar de forma obligatoria el Clausura si quiere mantener vivas sus opciones de disputar los Playoffs por el título nacional a fin de año. Cualquier tropiezo inicial agudizará el descontento de la hinchada celeste.
Sporting Cristal sueña con hacer un gran Torneo Clausura 2026. (Foto: X).
DATOS CLAVE
- Sporting Cristal iniciará el Torneo Clausura el 17 de julio de 2026.
- Universitario de Deportes recibirá al cuadro rimense en la Fecha 4.
- Alianza Lima será el rival de local en la Fecha 14.