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¿Cuál es el fixture de Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026?

Sporting Cristal debe salir de la crisis en el Torneo Clausura 2026. Conoce aquí el fixture que tendrá, en esta parte del campeonato peruano.

Fixture de Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026.
© XFixture de Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026.

Sporting Cristal se prepara para afrontar el Torneo Clausura 2026 bajo un panorama de alta exigencia. Luego de un Torneo Apertura con resultados irregulares y caídas dolorosas en las últimas jornadas, el cuadro rimense arrastra una evidente crisis deportiva.

La directiva y el plantel buscarán revertir el mal momento a partir del 17 de julio de 2026, fecha programada para el inicio del certamen. A continuación, detallamos el calendario oficial de partidos que sostendrá el equipo bajopontino en la segunda mitad del año.

Calendario completo de Sporting Cristal en el Clausura 2026

El formato de la Liga 1 estipula que las localías del Apertura se inviertan exactamente para el Clausura. De esta manera, el fixture certero de los celestes queda compuesto de la siguiente manera:

FechaRivalCondición
Fecha 1Deportivo GarcilasoLocal
Fecha 2FBC MelgarVisitante
Fecha 3Juan Pablo II CollegeLocal
Fecha 4Universitario de DeportesVisitante
Fecha 5Sport HuancayoLocal
Fecha 6Alianza AtléticoVisitante
Fecha 7Sport BoysVisitante
Fecha 8Los ChankasLocal
Fecha 9CD MoqueguaVisitante
Fecha 10Atlético GrauLocal
Fecha 11UTC de CajamarcaVisitante
Fecha 12Comerciantes UnidosLocal
Fecha 13Cusco FCVisitante
Fecha 14Alianza LimaLocal
Fecha 15FC CajamarcaLocal
Fecha 16ADT de TarmaVisitante
Fecha 17CiencianoLocal
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Los partidos clave en la lucha por el título

El camino del elenco bajopontino presentará desafíos mayúsculos desde el primer tramo. La primera gran prueba de fuego ocurrirá temprano en el campeonato, cuando visiten a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental por la Fecha 4.

Hacia el cierre de la competición, la escuadra rimense protagonizará otro duelo crucial. Recibirán a Alianza Lima en la Fecha 14, en un partido que podría definir el rumbo definitivo del campeonato local.

Obligación principal de Sporting Cristal

Sporting Cristal necesita ganar de forma obligatoria el Clausura si quiere mantener vivas sus opciones de disputar los Playoffs por el título nacional a fin de año. Cualquier tropiezo inicial agudizará el descontento de la hinchada celeste.

Imagen

Sporting Cristal sueña con hacer un gran Torneo Clausura 2026. (Foto: X).

DATOS CLAVE

  • Sporting Cristal iniciará el Torneo Clausura el 17 de julio de 2026.
  • Universitario de Deportes recibirá al cuadro rimense en la Fecha 4.
  • Alianza Lima será el rival de local en la Fecha 14.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
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