Con 42 años, Hernán Barcos y Sporting Cristal acordaron su llegada y será celeste por todo el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 de Perú.

Hernán Barcos será nuevo jugador de Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026 y los Play-offs de la Copa Sudamericana, en una de las transferencias más sorpresivas del mercado de pases peruano.

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El experimentado delantero de 42 años dejó atrás su etapa en FC Cajamarca luego de completar un destacado Torneo Apertura 2026, donde volvió a demostrar toda su vigencia goleadora al registrar 9 tantos en 17 partidos disputados.

Cuando parecía que el atacante continuaría en Cajamarca o evaluaría otras alternativas para el segundo semestre, apareció la propuesta de Sporting Cristal, que busca reforzar su ofensiva para afrontar la lucha por el Torneo Clausura y la serie internacional frente a Red Bull Bragantino de Brasil.

La información fue adelantada de forma exclusiva para Bolavip Perú por parte del periodista Adriano Savalli, quien confirmó que ambas partes llegaron a un acuerdo total luego de resolver los últimos detalles contractuales. De esta manera, el atacante vestirá la camiseta celeste durante la segunda mitad de la temporada.

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Hernán Barcos jugando para FC Cajamarca durante el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. (Foto: Liga 1)

Hernán Barcos firmará hasta diciembre con opción de renovar

Según la información revelada, Hernán Barcos firmará contrato con Sporting Cristal hasta diciembre de 2026, aunque el acuerdo contempla una cláusula que permitiría extender el vínculo por seis meses más si ambas partes quedan conformes con el rendimiento del delantero.

“Hernán Barcos jugará en Sporting Cristal. Ya se cerraron los últimos detalles. Contrato hasta diciembre, con chances de ampliar por otros seis meses”, informó Adriano Savalli. Con este fichaje, los celestes suman experiencia, liderazgo y gol para una etapa decisiva del año, en la que buscarán ser protagonistas tanto en la Torneo Clausura 2026 como en los Play-offs de la Copa Sudamericana 2026.

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Hernán Barcos es considerado ídolo de Alianza Lima tras ser bicampeón nacional de la Liga 1. (Foto: Liga 1)

El delantero que deja Sporting Cristal por Hernán Barcos

Se confirmó que Felipe Vizeu será el delantero que dejará Sporting Cristal y en su reemplazo llegará Hernán Barcos.

¿Cuánto vale actualmente Hernán Barcos?

Hernán Barcos vale 50 mil euros a sus actuales 42 años, según la última información de Transfermarkt.

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Datos claves

Hernán Barcos será nuevo jugador de Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026.

El delantero anotó 9 goles en 17 partidos durante el Apertura con FC Cajamarca.

El periodista Adriano Savalli confirmó que el futbolista firmará contrato hasta diciembre de 2026.