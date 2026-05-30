Las cuatro grandes ausencias en la lista de Universitario vs Sport Huancayo en el cierre del Torneo Apertura 2026

Universitario de Deportes recibirá a Sport Huancayo hoy, sábado 30 de mayo, en el Estadio Monumental. Además de marcar el final de su camino en el Torneo Apertura 2026, el compromiso podría representar el último partido de algunos futbolistas del cuadro ‘merengue’.
Entre los casos que generan más expectativa está el de Martín Pérez Guedes, quien podría cerrar su etapa en el equipo de Ate y comunicar su salida luego del partido. A ello se suma la posible cesión de Paolo Reyna a Juan Pablo II y el interés de Sport Boys por Horacio Calcaterra.
En tanto, la continuidad de José Rivera permanece en duda tras la polémica por la camiseta y su entrevista en el programa ‘Enfocados’, mientras que Sekou Gassama tendría mayores posibilidades de seguir en el plantel.
Lista de convocados de Universitario con cuatro ausencias importantes
En medio de las especulaciones sobre posibles salidas, Universitario dio a conocer su nómina de convocados para enfrentar a Sport Huancayo por la última fecha del Torneo Apertura 2026.
Héctor Fértoli y Williams Riveros no fueron considerados por lesión, mientras que Paolo Reyna, Horacio Calcaterra y José Rivera quedaron al margen por decisión técnica.
- Diego Romero
- Caín Fara
- Anderson Santamaría
- Matías Di Benedetto
- Jesús Castillo
- Martín Pérez Guedes
- Jairo Concha
- Edison Flores
- Alex Valera
- Jorge Murrugarra
- Andy Polo
- Miguel Vargas
- Hugo Ancajima
- José Carabalí
- Aldo Corzo
- Lissandro Alzugaray
- César Inga
- Bryan Reyna
- Sekou Gassama
- Miguel Silveira
¿A qué hora juega y dónde ver Universitario vs Sport Huancayo?
Universitario y Sport Huancayo se enfrentarán hoy, sábado 30 de mayo, desde las 20:00 horas de Perú en el Estadio Monumental, por la última jornada del Torneo Apertura. El partido será transmitido por las pantallas de L1 MAX y también podrá seguirse vía streaming a través de las plataformas L1 Play y DGO.
DATOS CLAVES
- Universitario de Deportes enfrentará hoy a Sport Huancayo en el Estadio Monumental por el Apertura.
- El volante Martín Pérez Guedes podría comunicar su salida definitiva tras finalizar este compromiso.
- El entrenador Héctor Cúper dejó fuera de la convocatoria a José Rivera por decisión técnica.