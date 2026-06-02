La Liga 1 sufre cambio radical, dentro de su tabla general. Un equipo tradicional en el fútbol peruano, cae hasta zona peligrosa de descenso.

Un terremoto administrativo ha sacudido las bases del fútbol peruano tras el cierre del primer campeonato del año. Una drástica sanción cambió por completo el panorama de la zona baja del torneo local.

Publicidad

La Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) emitió un fallo definitivo contra UTC de Cajamarca. El periodista de L1 MAX, Ernesto Jerónimo Macedo León, filtró el documento que confirma el castigo.

La resolución confirma la deducción inmediata de tres puntos debido a deudas pendientes con el futbolista Carlo Diez. Con esta quita oficial, el “Gavilán del Norte” sufre un golpe durísimo que altera su posición en el certamen.

Alerta máxima: UTC perdió dos puntos más

La crisis no termina aquí para el conjunto cajamarquino de cara al Torneo Clausura. El club tenía una última oportunidad para frenar una catástrofe mayor si cumple con sus obligaciones financieras a la brevedad.

Publicidad

El documento detalla que, si UTC no hacía efectivo el pago total de lo adeudado al mediocampista, la FPF procederá a restarle dos puntos más de forma automática. Ese escenario se confirmó, el castigo acumulado alcanzó entonces un total de cinco unidades menos.

Por el momento, la Cámara ya aplicó la prohibición absoluta de inscribir nuevos futbolistas nacionales. Esta situación deja al equipo atado de manos para reforzarse en el mercado de pases invernal.

Sanción confirmada contra UTC de Cajamarca. (Foto: X).

Publicidad

Así quedó la Tabla de Posiciones de la Liga 1

Para entender la magnitud del impacto que dejó esta resolución de la FPF, es necesario revisar cómo se encontraba la clasificación antes de que se aplicara el castigo administrativo.

En la cancha, el conjunto cajamarquino había logrado mantenerse fuera de la zona de descenso directo al cierre de las 17 jornadas del campeonato. Su puntaje original le otorgaba un ligero respiro sobre sus perseguidores más cercanos.

Publicidad

Tabla de Posiciones de la Liga 1 (Antes de la sanción)

Posición Equipo Partidos Jugados Diferencia de Goles Puntos 1 Alianza Lima 17 +22 40 2 Los Chankas 17 +4 34 3 Cienciano 17 +12 33 4 Universitario 17 +9 29 5 FBC Melgar 17 +9 28 6 Cusco FC 17 -3 27 7 Deportivo Garcilaso 17 +3 26 8 Alianza Atlético 17 +2 21 9 Comerciantes Unidos 17 -2 21 10 ADT de Tarma 17 +1 20 11 Sport Boys 17 -4 20 12 Sporting Cristal 17 -2 19 13 UTC de Cajamarca 17 -5 18 14 Club Deportivo Moquegua 17 -7 18 15 FC Cajamarca 17 -5 17 16 Atlético Grau 17 -6 16 17 Sport Huancayo 17 -10 16 18 Juan Pablo II College 17 -18 16

DATOS CLAVE

Tres puntos perdió UTC de Cajamarca por deudas con el jugador Carlo Diez.

Dos puntos más se le restaron a UTC si no cancela la deuda pendiente.

Prohibición absoluta de inscribir futbolistas nacionales fue impuesta al equipo cajamarquino.