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Liga 1

Cambio radical en la zona de descenso en la tabla de posiciones de la Liga 1

La Liga 1 sufre cambio radical, dentro de su tabla general. Un equipo tradicional en el fútbol peruano, cae hasta zona peligrosa de descenso.

Equipo tradicional pierde puntos y está en zona de descenso de Liga 1.
© XEquipo tradicional pierde puntos y está en zona de descenso de Liga 1.

Un terremoto administrativo ha sacudido las bases del fútbol peruano tras el cierre del primer campeonato del año. Una drástica sanción cambió por completo el panorama de la zona baja del torneo local.

La Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) emitió un fallo definitivo contra UTC de Cajamarca. El periodista de L1 MAX, Ernesto Jerónimo Macedo León, filtró el documento que confirma el castigo.

La resolución confirma la deducción inmediata de tres puntos debido a deudas pendientes con el futbolista Carlo Diez. Con esta quita oficial, el “Gavilán del Norte” sufre un golpe durísimo que altera su posición en el certamen.

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Alerta máxima: UTC perdió dos puntos más

La crisis no termina aquí para el conjunto cajamarquino de cara al Torneo Clausura. El club tenía una última oportunidad para frenar una catástrofe mayor si cumple con sus obligaciones financieras a la brevedad.

El documento detalla que, si UTC no hacía efectivo el pago total de lo adeudado al mediocampista, la FPF procederá a restarle dos puntos más de forma automática. Ese escenario se confirmó, el castigo acumulado alcanzó entonces un total de cinco unidades menos.

Por el momento, la Cámara ya aplicó la prohibición absoluta de inscribir nuevos futbolistas nacionales. Esta situación deja al equipo atado de manos para reforzarse en el mercado de pases invernal.

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Sanción confirmada contra UTC de Cajamarca. (Foto: X).

Así quedó la Tabla de Posiciones de la Liga 1

Para entender la magnitud del impacto que dejó esta resolución de la FPF, es necesario revisar cómo se encontraba la clasificación antes de que se aplicara el castigo administrativo.

En la cancha, el conjunto cajamarquino había logrado mantenerse fuera de la zona de descenso directo al cierre de las 17 jornadas del campeonato. Su puntaje original le otorgaba un ligero respiro sobre sus perseguidores más cercanos.

Tabla de Posiciones de la Liga 1 (Antes de la sanción)

PosiciónEquipoPartidos JugadosDiferencia de GolesPuntos
1Alianza Lima17+2240
2Los Chankas17+434
3Cienciano17+1233
4Universitario17+929
5FBC Melgar17+928
6Cusco FC17-327
7Deportivo Garcilaso17+326
8Alianza Atlético17+221
9Comerciantes Unidos17-221
10ADT de Tarma17+120
11Sport Boys17-420
12Sporting Cristal17-219
13UTC de Cajamarca17-518
14Club Deportivo Moquegua17-718
15FC Cajamarca17-517
16Atlético Grau17-616
17Sport Huancayo17-1016
18Juan Pablo II College17-1816

DATOS CLAVE

  • Tres puntos perdió UTC de Cajamarca por deudas con el jugador Carlo Diez.
  • Dos puntos más se le restaron a UTC si no cancela la deuda pendiente.
  • Prohibición absoluta de inscribir futbolistas nacionales fue impuesta al equipo cajamarquino.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
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