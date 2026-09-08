Roberto Mosquera tuvo las horas contadas para irse de Sporting Cristal: “No hay armonía ni felicidad”

Entre la derrota ante Sport Boys y el triunfo contra Los Chankas, la estadía de Roberto Mosquera en el Rímac peligró y la directiva tuvo una decisión al respecto. A continuación, conoce todos los detalles del caso.

Sporting Cristal atraviesa un momento complicado desde lo institucional. Esta situación viene desde hace varias temporadas y cada cierto tiempo se dan escenarios lamentables, tal y como fue la agresión de la semana pasada a Julio César Uribe. El aspecto futbolístico tampoco se queda atrás ya que el equipo sigue en deuda, sobre todo de visita, y Roberto Mosquera fue muy señalado.

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Fuente: Sporting Cristal.

A pesar de que recién tiene tres meses en el cargo desde que regresó a Sporting Cristal, una reveladora información fue clave para conocer que desde la directiva habrían optado por cortar el proceso de Roberto Mosquera luego de la derrota ante Sport Boys. En los últimos días esta decisión habría quedado en el olvido tras el incidente con el ‘Diamante’ y la goleada por 5-0 frente a Los Chankas.

“Hay un técnico que se salvó la semana pasada. Un incidente lo salvó. Este incidente le terminó salvando la cabeza a un técnico y obviamente el fin de semana, el resultado de su equipo también, pero no es que haya armonía y felicidad en ese equipo. Después del partido contra Boys, hubo algunos roces ahí bravos, en el vestuario“; contó el periodista Julio Peña en ‘Fútbol Satélite‘.

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Asimismo, detalló cómo pasó este terremoto y esperando lo que pueda venir. “Ya se había dicho ‘No va. No va más’. Y al final pasó todo este tema de Julio César Uribe y se llevó el tema por otro lado, hubo distracción, conversaron los jugadores y la cosa se calmó un poco. Jugaron contra Chankas y ganaron. Ahora hay que ver ahora qué sucede con Sporting Cristal jugando de visita“.

Roberto Mosquera evidenció el factor que más le está costando a Sporting Cristal

Teniendo en cuenta que la información comentada no se hizo pública desde la interna del club, todo parece indicar que por ahora la continuidad de Roberto Mosquera está asegurada. Dicho esto, el entrenador reveló que la obtención de puntos en condición de visita es el factor negativo dentro del proceso que lidera, el cual por cierto asegura que va por buen camino en el tiempo que lleva.

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“Hay deuda de puntos de visita, pero no hay deuda de juego ni de entrega. Estamos en el camino correcto. No hemos jugado tan mal como la gente piensa. Hay quienes por el l’ike’ siguen diciendo que Cristal está pésimo y que juega mal. Nosotros tenemos tres meses acá y hay equipos contra los que jugamos que tienen más de medio año trabajando. Hay una distancia considerable. Es complicado no comenzar desde el primer mes del año, pero igual seguimos remando“; reflexionó Roberto Mosquera en su última conferencia de prensa.

DATOS CLAVES

Roberto Mosquera continuará en Sporting Crista l tras golear 5-0 a Los Chankas .

continuará en l tras golear 5-0 a . Sport Boys derrotó a Sporting Cristal provocando roces en el vestuario.

derrotó a provocando roces en el vestuario. Tres meses lleva Roberto Mosquera al mando de la dirección técnica de Sporting Cristal.