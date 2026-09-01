Sporting Cristal es el peor visitante de la Liga 1 2026 y se aleja totalmente del título nacional

Tras la derrota ante Sport Boys en el Callao, Sporting Cristal encontró un récord muy negativo que sin duda alguna perjudica el objetivo del club cuando todavía restan varias fechas en el Torneo Clausura 2026.

Sporting Cristal la pasa de mal en peor en este Torneo Clausura 2026. Luego de la derrota por 1-0 frente a Sport Boys en el Estadio Miguel Grau del Callao, el objetivo del título está cada vez más lejos y el rendimiento del equipo evidencia un déficit complicado de levantar. Es así que ahora existe una estadística más que relevante sobre los rimenses respecto a sus resultados en condición de visita.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

En un total de 13 partidos disputados en lo que va de la presente temporada 2026, Sporting Cristal ha conseguido 6 puntos de 19 posibles. Con tan solo 1 triunfo, 3 empates y 9 derrotas, el equipo celeste es el peor visitante del campeonato y está muy por debajo de las expectativas del hincha que claramente año tras año viene perdiendo confianza en las decisiones de la institución.

Además, es importante señalar que la última victoria de Sporting Cristal jugando en condición de visita fue por 2-0 ante Juan Pablo II el pasado 14 de febrero en el marco de la fecha 3 del Torneo Apertura 2026. El entrenador en este entonces era Paulo Autuori y hoy con Roberto Mosquera parece que no levantan cabeza, así que sin duda alguna es un aspecto que aleja a los celestes del título nacional.

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La durísima crítica de Diego Rebagliati ante el mal presente de Sporting Cristal

Diego Rebagliati, exgerente de Sporting Cristal y actualmente analista deportivo, no se guardó nada en cuestionar drásticamente el nivel futbolístico del equipo. En esta ocasión no se fue en contra de las decisiones dirigenciales como en otros momentos, pero sí fue muy enfático en la nefasta campaña de los celestes en esta temporada 2026 luego de la derrota por 1-0 de visita frente a Sport Boys.

“Felicitar a la gente de Cristal que logró batir dos récords. El primer es perder con Boys después de 19 años y ser el peor visitante del campeonato. Cristal tiene el honor, satisfacción, privilegio de poder colgarse la medalla de que son los últimos y peores visitantes del campeonato. Es una cosa patética cada vez que Cristal sale del Gallardo. Algo está roto internamente. Las declaraciones de Araujo y unos gestos de Yotún”; expresó Diego Rebagliati en ‘Fútbol Satélite‘.

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El próximo partido de Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026

En el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026, Sporting Cristal se alista para enfrentar a Los Chankas en el Estadio Alberto Gallardo el próximo domingo 6 de septiembre a las 11:00 horas. Jugando en condición de local y al lado de sus hinchas, los cerveceros necesitan la victoria a como de lugar para empezar a recuperar terreno en el campeonato, de lo contrario irán despidiéndose poco a poco de la posibilidad de llegar al objetivo del título nacional.

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