Leao Butrón y Diego Rebagliati pelean en redes sociales por meterse con temas familiares

El ambiente periodístico y deportivo en el Perú se encendió tras un violento cruce de declaraciones entre dos figuras de amplio recorrido. Leao Butrón y Diego Rebagliati pasaron de un debate sobre transmisiones televisivas a un áspero enfrentamiento personal en plataformas digitales.

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Una crítica picante a la transmisión de Liga 1

La chispa saltó durante la emisión del compromiso entre Universitario de Deportes y FC Cajamarca por la quinta fecha del Torneo Clausura. Disgustado por el tono del relato, el referente aliancista acudió a X para poner en duda la objetividad del equipo periodístico.

Leao Butrón, ex jugador y capitán de Alianza Lima. (Foto: X).

“¿Está transmitiendo la Liga 1 Max o es uno de los podcast del equipo que está jugando? ¡Disimulen muchachos!”, redactó el histórico portero con sarcasmo evidente sobre la postura de la cadena oficial.

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La broma de Diego Rebagliati sobre Leao Butrón

La réplica del comentarista deportivo llegó a través de la plataforma ‘Fútbol Satélite’, espacio donde analizó la pulla junto al periodista Kevin Pacheco. El exfutbolista y exdirigente prefirió responder tocando el plano afectivo del guardameta.

Rebagliati sugirió que Butrón tendría motivos para celebrar los triunfos del rival debido al entorno de su propia casa. “Yo pensé que Leao quería que gane la ‘U’, ¿por la familia, no? ¿O no lo quiere a su hijo político?”, lanzó entre risas en la mesa de debate.

El dardo dirigido a Jairo Concha

La insinuación del comentarista apuntaba al romance entre la hija del ex golero íntimo y el volante merengue Jairo Concha. La mención directa a la vida privada molestó profundamente al exarquero, quien interpretó el comentario como una falta de respeto innecesaria.

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Si estuviera en el lugar d Leao Butrón @Leaobutron y escuchara la maric0nada que se mandó conejo gordo Rebagliati @diegoreba22 al involucrar a su hija que nada tiene que ver, mañana mismo lo busco y le rompo los huesos al HDP que ni podrá limpiarse el cul0 pic.twitter.com/cMgQOz8poq — Johann Kraus (@elreydereinas) August 18, 2026

La contestación de Butrón no tardó en remecer nuevamente las redes sociales mediante una tajante publicación. Lejos de dejar enfriar la situación, el referente de La Victoria contraatacó cuestionando los antecedentes y manejos del comunicador.

Leao Butrón cargó contra Diego Rebagliati

“¿Con la familia? Uy, esto se va a poner bueno. Yo sería más inteligente cuando tengo rabo de paja, pero las cosas irán saliendo despacio”, publicó Butrón, anticipando futuras revelaciones sobre su rival.

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Leao Butrón y su mensaje sobre Diego Rebagliati. (Foto: X).

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