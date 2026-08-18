Leao Butrón confirmó cuál será su acción contra Diego Rebagliati: luego de meterse con su familia

La polémica entre Leao Butrón y Diego Rebagliati, llegó a un capítulo superior. Se conoció lo que dijo y hará, el ex portero de Alianza Lima.

El exfutbolista y referente de Alianza Lima, Leao Butrón, rompió el silencio tras la comentada broma que lanzó Diego Rebagliati en el programa Fútbol Satélite. Dicho comentario involucraba un asunto de su entorno familiar, lo que generó un intenso debate en las redes sociales.

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En una entrevista exclusiva otorgada al medio El Diez, el ex guardameta nacional decidió abordar la controversia de manera franca. Durante la conversación, aclaró cuál será la postura definitiva que asumirá tras los dichos del panelista deportivo.

Leao Butrón, actual referente de Alianza Lima. (Foto: X).

¿Qué acción tomará Leao Butrón tras la polémica?

Frente al revuelo mediático, Butrón confirmó que su acción principal será dar por cerrado el capítulo por completo y evitar llevar el tema a mayores. “No pasa absolutamente nada, de repente no gustó mi comentario. Y más que a la persona, siento que es por los comentarios, porque no traté de atacar”, puntualizó el exportero al descartar cualquier represalia legal o mediática.

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El histórico jugador blanquiazul restó dramatismo a la situación y aseguró que entiende la dinámica de los medios. “En algún momento a todos les ha pasado que han hecho un comentario y luego se han arrepentido”, señaló Butrón sobre el error cometido en la transmisión.

La postura del ex arquero sobre su entorno familiar

Asimismo, el exportero admitió la molestia que genera cuando se involucra a sus seres queridos en un espacio público. “Si es un poco chocante cuando se hace una referencia a alguna persona que tú amas, pero como repito, estoy seguro que no fue nada preparado ni intencional”, enfatizó para dejar en claro que no guarda resentimientos.

Butrón también reflexionó sobre su exposición mediática y reconoció que nadie está libre de fallar al declarar. “Siempre hay esos errores y por mí no hay ningún tipo de problemas, estamos acostumbrados a las críticas porque somos personas públicas”, concluyó el exjugador.

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🚨| MIRA: Leao Butrón rompió su silencio para referirse a la “broma” hecha por Diego Rebagliati.



En exclusiva con El Diez, el exarquero expresó: “Por mí no hay ningún tipo de problemas.”



🎥: @AxelBelapatio #leaobutron #alianzalima #diegorebagliati pic.twitter.com/fLzgAOf7vs — Diario El Diez (@eldiezperu) August 18, 2026

Diego Rebagliati pidió disculpas públicas

Por su parte, Diego Rebagliati reaccionó de inmediato en su espacio de streaming para dar la cara tras el revuelo. “En mi caso corresponde pedir disculpas porque evidentemente no la tomaron bien, la tomaron para mal, pero en ningún momento le falté el respeto a la hija y la familia”, declaró el comentarista deportivo.

Con la mea culpa pública de Rebagliati que cerró diciendo “yo no tengo ningún problema en pedir disculpas si cayó mal el comentario”, el cruce entre ambas figuras del balompié nacional llegó a su fin, demostrando que la madurez prevaleció para apagar el incendio mediático.

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