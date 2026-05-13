Beto da Silva es una de las actuales figuras de Deportivo Garcilaso y habría sido él quien contactó a Sporting Cristal para un posible fichaje. A continuación, los detalles.

Sporting Cristal no la pasa bien en esta temporada, hablando específicamente del Torneo Apertura 2026. Con tan solo 16 puntos logrados de 42 posibles y estando en el puesto 12 de la tabla general, claramente necesitan despertar muy pronto. El escenario del próximo mercado de pases será propicio para reforzarse y el nombre de Beto da Silva está sonando desde hace algunas semanas.

Publicidad

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Beto da Silva, quien por cierto viene recuperando sus mejores versiones con camiseta de Deportivo Garcilaso, fue formado en Sporting Cristal y tuvo grandes rendimientos entre los años 2014 y 2015. Luego fue vendido al exterior y no pudo consolidarse por distintos temas, entre ellos las diversas lesiones. Hoy la situación podría cambiar y lo traería de vuelta al Rímac, aunque con una particularidad.

“Deportivo Garcilaso es uno de los equipos que ha levantado. Pregunté por Beto da Silva y me dijeron que lo veían más hacia fin de año. En más de una oportunidad han hablado con él, pero que también entendían y creo que el entorno coincide que cortarle este momento en su club no tendría mucho sentido”; informó Diego Rebagliati durante la última edición de ‘Fútbol Satélite‘.

Publicidad

La revelación no quedó ahí y luego fue el comunicador Julio Peña quien contó que la proximidad entre las partes implicadas fue por parte del mismo Beto da Silva a inicios del 2026. “El acercamiento fue a inicios de año y partió por parte del jugador como diciendo qué posibilidades habían. Le dijeron que aguante y que cierre una buena temporada. Eso es lo que se está encaminando ahora”.

El durísimo momento que vivió Beto da Silva a causa de las constantes lesiones

Beto da Silva siempre demostró ser un futbolista con mucho talento que lo llevó a varios equipos del extranjero durante los últimos años. Si bien se fue bastante joven del fútbol peruano cuando recién empezaba a brillar en Sporting Cristal, las diversas y constantes lesiones lo terminaron por alejar de sus mejores versiones, a tal punto de que en un momento pensó en el retiro profesional.

Publicidad

Las frustraciones generaron diversas dudas en el pensamiento de Beto Da Silva, tal y como lo reveló hace unos días en el programa ‘Estudio Fútbol‘. Es más, el temor de disputar ciertas acciones de juego lo fueron apagando de a pocos en el fútbol y todo cambió con la madurez. Hoy, con 29 años, es uno de los mejores delanteros del torneo local y posiblemente vuelva a Sporting Cristal de cara a la temporada 2027 en una especie de nuevo comienzo en el club donde creció.

🔥 EJEMPLO DE PERSEVERANCIA Y ESFUERZO: BETO DA SILVA en #EstudioFútbol 📊⚽️ pic.twitter.com/67b17Ja9QQ — A PRESIÓN 🎙️ (@apresion1) May 7, 2026

DATOS CLAVES

Sporting Cristal ocupa el puesto 12 con solo 16 puntos tras 14 jornadas disputadas.

ocupa el puesto 12 con solo tras 14 jornadas disputadas. Beto da Silva registra acercamientos para volver al club rimense de cara a 2027 .

registra acercamientos para volver al club rimense de cara a . El delantero de 29 años buscó el retorno a inicios de 2026 tras superar lesiones.