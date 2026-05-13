Sporting Cristal no la pasa bien en esta temporada, hablando específicamente del Torneo Apertura 2026. Con tan solo 16 puntos logrados de 42 posibles y estando en el puesto 12 de la tabla general, claramente necesitan despertar muy pronto. El escenario del próximo mercado de pases será propicio para reforzarse y el nombre de Beto da Silva está sonando desde hace algunas semanas.
Fuente: Liga1 Te Apuesto.
Beto da Silva, quien por cierto viene recuperando sus mejores versiones con camiseta de Deportivo Garcilaso, fue formado en Sporting Cristal y tuvo grandes rendimientos entre los años 2014 y 2015. Luego fue vendido al exterior y no pudo consolidarse por distintos temas, entre ellos las diversas lesiones. Hoy la situación podría cambiar y lo traería de vuelta al Rímac, aunque con una particularidad.
“Deportivo Garcilaso es uno de los equipos que ha levantado. Pregunté por Beto da Silva y me dijeron que lo veían más hacia fin de año. En más de una oportunidad han hablado con él, pero que también entendían y creo que el entorno coincide que cortarle este momento en su club no tendría mucho sentido”; informó Diego Rebagliati durante la última edición de ‘Fútbol Satélite‘.
La revelación no quedó ahí y luego fue el comunicador Julio Peña quien contó que la proximidad entre las partes implicadas fue por parte del mismo Beto da Silva a inicios del 2026. “El acercamiento fue a inicios de año y partió por parte del jugador como diciendo qué posibilidades habían. Le dijeron que aguante y que cierre una buena temporada. Eso es lo que se está encaminando ahora”.
El durísimo momento que vivió Beto da Silva a causa de las constantes lesiones
“Tienen que cambiar sus formas”: Julio César Uribe responde por las críticas de los hinchas de Sporting Cristal
Beto da Silva siempre demostró ser un futbolista con mucho talento que lo llevó a varios equipos del extranjero durante los últimos años. Si bien se fue bastante joven del fútbol peruano cuando recién empezaba a brillar en Sporting Cristal, las diversas y constantes lesiones lo terminaron por alejar de sus mejores versiones, a tal punto de que en un momento pensó en el retiro profesional.
Las frustraciones generaron diversas dudas en el pensamiento de Beto Da Silva, tal y como lo reveló hace unos días en el programa ‘Estudio Fútbol‘. Es más, el temor de disputar ciertas acciones de juego lo fueron apagando de a pocos en el fútbol y todo cambió con la madurez. Hoy, con 29 años, es uno de los mejores delanteros del torneo local y posiblemente vuelva a Sporting Cristal de cara a la temporada 2027 en una especie de nuevo comienzo en el club donde creció.
🔥 EJEMPLO DE PERSEVERANCIA Y ESFUERZO: BETO DA SILVA en #EstudioFútbol 📊⚽️ pic.twitter.com/67b17Ja9QQ— A PRESIÓN 🎙️ (@apresion1) May 7, 2026
DATOS CLAVES
- Sporting Cristal ocupa el puesto 12 con solo 16 puntos tras 14 jornadas disputadas.
- Beto da Silva registra acercamientos para volver al club rimense de cara a 2027.
- El delantero de 29 años buscó el retorno a inicios de 2026 tras superar lesiones.