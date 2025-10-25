Crisis en Sporting Cristal: El fuerte mensaje del club sobre el futuro inmediato de Autuori

Sporting Cristal atraviesa un momento complicado tras la última derrota ante Universitario. Debido a la irregularidad, puesto que no logra ganar dos partidos seguidos desde el 16 de agosto, se abrió el debate sobre el futuro Paulo Autuori.

Ahí es donde ingresa la figura de Julio César Uribe. En su cargo de Director General, charló con El Comercio y reveló qué pasará con el técnico Paulo Autuori y su futuro inmediato en Sporting Cristal.

“Es lo normal (que se quede), no se ha mencionado nada contrario a lo que él ha expresado. Nosotros entendemos lo que es el proyecto, entendemos lo que es el trabajo y todo lo que se tenga que mejorar”, declaró Julio César Uribe sobre el futuro de Paulo Autuori al diario El Comercio.

Por ahora, Sporting Cristal apuesta por la estabilidad, pero los próximos partidos podrían ser decisivos para definir si Paulo Autuori sigue o no al mando del conjunto celeste. Mientras tanto Julio César Uribe dejó un mensaje optimista: “Créanme que vamos a corregir lo que corresponda para ganar el campeonato”.

La decisión de Sporting Cristal sobre el futuro de Paulo Autuori

Sporting Cristal todavía sigue firme sobre la continuidad de Paulo Autuori. Así lo reveló Julio César Uribe, que expresó que el entrenador tiene contrato hasta diciembre del 2026.

Julio César Uribe aseguró que Sporting Cristal hará todo lo posible por ajustar las piezas necesarias para ser campeón en la temporada 2026 de la Liga 1, puesto que es imposible que sea en esta 2025.

¿Cuántos años tiene Paulo Autuori?

Paulo Autuori tiene actualmente 69 años. Natural de Río de Janeiro, se unió a Sporting Cristal en el 2002 y volvió tras 23 años para firmar otra vez el 16 de abril del 2025. Ha sido campeón del Mundial de Clubes, del Brasileirao y tiene dos Copa Libertadores.

¿Hasta cuándo Paulo Autuori tiene contrato en Sporting Cristal?

Paulo Autuori tiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre del 2026. Llegando al cuadro celeste tras la salida del técnico Guillermo Farré, el estratega brasileño va con todo a pelear por el título nacional de la Liga 1 de Perú.

