El impresionante 9 colombiano que Sporting Cristal quiere para el 2026

Uno de los puestos que en Sporting Cristal saben que deben de mejorar para el próximo año es la delantera. Desde la salida de Martín Cauteruccio han sufrido para encontrar a otro jugador que pueda aportar goles. Para ello están haciendo un seguimiento a varios jugadores, pero hay uno en especial que ha llamado mucho la atención y parece ser una opción interesante.

En este caso están apuntando al fútbol colombiano, su nombre de este jugador es Andrey Estupiñán y tiene 31 años de edad. Juega en el Deportivo Cali, conjunto con el cual está cerca a finiquitar su contrato laboral. Esto da una opción importante para que puedan contratarlo completamente gratis, de esta forma consiga

Andrey Estupiñán (Foto: Deportivo Cali).

En PBO Campeonísimo se dio a conocer que habría un interés en el jugador para que pueda llegar el próximo año. Al estar terminando su contrato, hace que sea mucho más fácil llegar a contratar sus servicios. Habrá que ver si se logra avanzar en esta operación que podría ayudar al club el próximo año en busca de volver a pelear por el título.

¿Quién es Andrey Estupiñán?

Andrey Estupiñán es un atacante que nación en la ciudad de El Charco en Colombia, tiene actualmente 31 años de edad y mide 1,75 cm. Puede jugar por todo el frente de ataque, esta temporada ha jugado mayormente de extremo por la izquierda, pero también sabe hacerlo como delantero centro, incluso algunos partidos lo ha hecho como interior por la derecha.

Esta temporada con Deportivo Cali ha disputado un total de 39 partidos, en los cuales ha hecho 11 goles y ha dado 1 asistencia. Todo esto lo logró en un total de 2778 minutos dentro de la cancha.

Estupiñán no sabe lo que es emigrar, toda su carrera la ha hecho en el fútbol de Colombia. Comenzó en Boyacá Chicó, después estuvo en Deportivo Pasto, Deportivo Tolima, Independiente Santa Fé y Junior.

Por último, es importante mencionar que tiene un valor de mercado de 400 mil euros según la web especilizada Transfermarkt. Mientras tanto, su máximo cotización la logró en el conjunto de Deportivo Tolima en el año 2021 con 26 años, cuando llegó al millón de euros.

Datos Claves

Sporting Cristal se interesa en Andrey Estupiñán, delantero de 31 años del Deportivo Cali.

El atacante colombiano registra 11 goles y 1 asistencia en 39 partidos disputados esta temporada.

