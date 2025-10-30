La situación en Sporting Cristal se volvió crítica. La directiva rimense perdió la paciencia con el técnico Paulo Autuori y le lanzó un ultimátum que podría definir su continuidad en los próximos días.

Según trascendió desde La Florida, el técnico brasileño fue notificado internamente de que deberá mostrar una mejora inmediata en el rendimiento del equipo. Los recientes tropiezos en la Liga 1 (dos derrotas seguidas como local) encendieron las alarmas y pusieron su cargo bajo evaluación.

Así lo confirmó Gustavo Zevallos, director deportivo de Sporting Cristal, en su última conversación con Radio Exitosa: “A estás alturas del torneo, deberíamos tener otra foto. Lamentablemente los resultados no se han dado como nosotros lo teníamos previsto. Estamos totalmente disconformes con todo lo que está pasando”, reveló de manera enérgica.

Mientras tanto, los hinchas de Sporting Cristal ya comenzaron a dividir opiniones, entre quienes piden la salida del técnico Paulo Autuori y quienes creen que aún puede revertir la situación si es que se queda con el cupo de Perú 2.

Sporting Cristal perdió su último partido ante Los Chankas. (Foto: Sporting Cristal)

¿Paulo Autuori deja Sporting Cristal?

Gustavo Zevallos, director deportivo de Sporting Cristal, reconoció que el momento es tenso y que Paulo Autuori debe quedarse con el cupo de Perú 2 si es que quiere seguir en el cargo, caso contrario tendrá que irse.

“Lo único que nos queda es trabajar. Estamos segurísimos que ese cupo de Copa Libertadores va a ser de Sporting Cristal”, comentó Gustavo Zevallos sobre el Perú 2 que podría dejar sin trabajo a Paulo Autuori en caso los celestes no lo consigan.

Paulo Autuori dirigiendo un partido de Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

¿Hasta cuándo Paulo Autuori tiene contrato con Sporting Cristal?

Paulo Autuori tiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre del 2026. Llegando al cuadro celeste tras la salida del técnico Guillermo Farré, el estratega brasileño va con todo a pelear por el cupo de Perú 2, el que permite pase directo a fase de grupos de la Copa Libertadores.

¿Cuántos años tiene Paulo Autuori?

Paulo Autuori tiene actualmente 69 años. Natural de Río de Janeiro, se unió a Sporting Cristal en el 2002 y volvió tras 23 años para firmar otra vez el 16 de abril del 2025. Ha sido campeón del Mundial de Clubes, del Brasileirao y tiene dos Copa Libertadores.

