Guillermo Farré, de sufrir con Sporting Cristal a su buen presente con Aldosivi: “A mí me han basureado y me han menospreciado”

Cuando encontramos personajes que tienen un perfil bastante marcado, siempre será interesante de tomar su palabra como tal. En esta situación, nos referimos precisamente a alguien como Guillermo Farré quien se siente logrado por su salvada del descenso con el cuadro de Aldosivi en Argentina. Ese club estaba casi para ser velado. Pero lejos de eso, podríamos decir que regresó de las penumbras para hacerse fuerte y no conocer el factor de la baja.

Guillermo Farré resumió su pasó por Perú

Por eso en Bolavip, tuvimos la oportunidad de poder charlar largo tiempo con el ex entrenador de Sporting Cristal. Reflexionó sobre todo lo que pasa ahora mismo en el cuadro bajopontino, el cual no levanta cabeza aún con su salida esta temporada 2025: “Creo que en cierta forma, lo rodea cierta malicia a todo lo que es el ambiente de Sporting Cristal. Pero no de los hinchas, los hinchas son los más fieles y los más sinceros. Ellos son los que te lo expresan en la cancha”.

Guillermo Farre siendo entrenador de Sporting Cristal en Copa CONMEBOL Libertadores 2025. (Photo by Daniel Apuy/Getty Images)

Para ser precisos: en un comienzo, todos los comentarios en contra que recibió desde la prensa deportiva, que no lo esperó mucho para ajusticiarlo con la crítica: “Yo creo que todo el entorno ha hecho mal, desestabiliza lo que es la estructura de Cristal. Porque ha habido muchas mentiras a lo largo de todo el proceso mío y yo lo tomo del lado personal. A mí me han basureado y me han menospreciado a lo largo de todo mi proceso. A tal punto que antes de llegar a Perú yo ya estaba expuesto al comentario”.

Sporting Cristal le generó malestares

Siendo muy claro Guillermo Farré, en el sentido de que él había hecho una carrera basándose en el esfuerzo y presión. Nada lo movía de su lugar: “Que Cristal era grande, que no iba a soportar tanta presión, y yo venía de jugar en un club fuerte, de estar en un equipo tres años, con 40.000 personas en la cancha todos los partidos. Entonces, es menospreciar la calidad de una persona. Como así también, desde el lado del periodismo, cuando me renuevan a mí a fin de año. Escuché decirle que le renuevan a este técnico que salió quinto en el torneo, no sé para qué le renuevan, es mentira, yo no salí quinto, salí segundo”.

Además, tocó el tema de la competitividad entre dos mundos como son el argentino y el peruano. Conoce bien los dos mercados, por eso es válido tomar su palabra: “Yo diría que el jugador del fútbol argentino puede jugar en el fútbol peruano porque el fútbol argentino, bueno me toca hoy día estar en un equipo que estuvo peleando sin ir más lejos, del puesto 30 de la primera división. Y te puedo asegurar que yo lo que logré en el equipo que estaba en el puesto 30 en primera división es sumamente competitivo pensando en esa igualdad del fútbol peruano, o sea yo con este equipo voy al fútbol peruano y compito pero hasta el punto de con posibilidades de salir campeón”.

Aldosivi sería campeón en la Liga 1

Siendo mucho más puntual, para seguramente no dejar ningún tema sueldo, el exfutbolista y capitán histórico de Belgrano de Córdoba asumió su frase anterior para matizar todo lo que vendría por delante. Porque decir que Aldosivi de Mar del Plata, podría ser campeón en la Liga 1, es por lo menos llamativo: “Entonces el fútbol argentino te permite eso no de que hasta el del primero del 30 seas muy competitivo y quizás por ahí en Perú sabemos de que los 3, 4, 5, 4 equipos que hay de mayor envergadura en Perú siempre son los que marcan diferencia y el resto están para acompañar”.

Para finalizar, sobre el futbolista peruano en líneas generales, precisó Guillermo Farré que lo conoce bien, y espera encontrárselo pronto en algún lugar donde esté trabajando como entrenador: “Me gustaría tenerlos para que puedan trabajar en una competitividad distinta. Es más, los jugadores que yo tuve me gustaría tenerlos en otro fútbol, para que ellos entiendan de por qué cuando yo voy allá les exigía ciertas cosas o ciertas mentalidades. Que por ahí allá me veían como que estaba equivocado yo”.

¿Qué piensa sobre el futbolista peruano?

Siendo bastante concluyente a la hora de poder señalar las diferencias entre su país, y el nuestro que están muy alejados en competitividad: “Pero me gustaría que vengan a otro fútbol para que se den cuenta de que si juegan el fútbol que se juega en Argentina, jugarlo en Perú, son campeones de punta a punta. Pero te lo aseguro, si logran el fútbol, jugarlo como se juega en Argentina, son campeones de punta a punta. Porque es una mentalidad totalmente distinta, de agresividad, de competencia y bueno, de entendimiento del juego”.

Guillermo Farré head también supo dirigir en Belgrano contra River Plate. (Photo by Hernan Cortez/Getty Images)

Confía ciegamente Guillermo Farré, que el trabajo en Sporting Cristal pudo ser mejor. Quizás fue inconcluso como tal, pero es parte del proceso, hallar decisiones donde muchas veces los entrenadores son apartados: “Entonces bueno, siento que no pude lograr eso y hubo dos partidos que yo pude lograr, sinceramente dos partidos que me siento que tuvo mucha incidencia a que jueguen el fútbol que yo necesitaba, que fueron el que ganamos a Universitario (por Liga 1) y el partido con Palmeiras (en Copa Libertadores), donde se compitió como se quería”.

El resumen de Guillermo Farré en Perú

A pesar de su cartel como figura histórica del fútbol argentino, la primera experiencia de Guillermo Farré en el extranjero no logró consolidar ese liderazgo en el banquillo de Sporting Cristal. Aunque llegó con el respaldo de su trayectoria como jugador temperamental y un ascenso importante con Belgrano, su etapa en el Rímac estuvo marcada por la falta de una identidad de juego clara y una irregularidad que terminó por desgastar la confianza de la hinchada y la directiva.

Guillermo Farré con Belgrano en el Estadio Alberto J. Armando de Boca Juniors. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Su ciclo finalizó en abril de 2025 tras un inicio de temporada complicado, donde la jerarquía que mostró en las canchas como futbolista no fue suficiente para revertir los malos resultados en la Copa Libertadores y el torneo local. Con un rendimiento que superó el 56% aproximadamente, Farré dejó la institución dejando la sensación de que el peso de su historia personal no pudo compensar las carencias tácticas y la fragilidad del equipo en partidos decisivos, especialmente fuera de casa.

