Mientras fracasó en Sporting Cristal: el primer trabajo de Guillermo Farré en un histórico de Argentina

Las sorpresas que da la vida. Mientras Guillermo Farré se fue cesado de Sporting Cristal de Perú, ahora lo piden en un histórico club de Argentina. Y no es Belgrano de Córdoba, plantel en el que es considerado ídolo luego de lograr el Ascenso como jugador en la temporada 2011.

Si bien Guillermo Farré estuvo durante mucho tiempo en inactividad luego de ser cesado de Sporting Cristal, ahora el destino le sonríe pues llegaría una nueva oportunidad en un histórico de Argentina.

Así es, Guillermo Farré dejó Sporting Cristal de Perú y ahora dirigirá a Aldosivi de Argentina. La información la brindó en exclusiva el periodista Germán García Grova. A través de sus redes sociales, el hombre de prensa confirmó el fichaje: “Guillermo Farré será entrenador de Aldosivi. Asume mañana”.

Publicidad

Publicidad

Aldosivi está enfocado en no perder la categoría en la temporada 2025 tras estar en las últimas casillas del Grupo A tanto en la Primera fase como en la Segunda fase. El gran trabajo del entrenador será sumar triunfos para no ver descender a un club que tiene más de 112 años de historia.

Guillermo Farré será técnico de Aldosivi. (Foto: Sporting Cristal)

Los números de Guillermo Farré en Sporting Cristal

Guillermo Farré dirigió por última vez a Sporting Cristal de Perú desde junio del 2024 a abril del 2025. A lo largo de ese periodo, disputó la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

A lo largo de ese tiempo, Guillermo Farré acumuló en Sporting Cristal 26 encuentros en total. Ganó 13, empató 5 y perdió 8. Al final tuvo un rendimiento del 56.41%, pero la dirigencia celeste le cortó el proceso.

ver también Gustavo Zevallos sobre Sporting Cristal: el caso de Cristian Benavente, la lesión de Miguel Araujo y el estado de Gustavo Cazonatti

¿Cuánto gana Guillermo Farré?

Guillermo Farré gana entre 20 mil a 30 mil dólares mensuales según información oficial de Salary Sport.

ver también En pleno receso: el ultimátum que Paulo Autuori le habría dado a Cristian Benavente en Sporting Cristal

¿Qué edad tiene Guillermo Farré?

Guillermo Farré tiene 44 años pues nació el 16 de marzo de 1981. Siendo un destacado jugador, fue campeón de la Promoción de Ascenso con Belgrano de Córdoba en el 2011.

Publicidad

Publicidad