Universitario será transmitido en señal abierta y por un canal que los hinchas no se imaginaron jamás

El fútbol peruano experimenta un cambio significativo con el lanzamiento de Canal D, la nueva señal deportiva estatal gestionada por el IRTP. Este proyecto buscaría democratizar el acceso al deporte nacional, eliminando la dependencia de las cableoperadoras. Con la participación de figuras destacadas del periodismo deportivo, la promesa es una cobertura amplia y sin precedentes en señal abierta.

Canal oficial para la transmisión de la Noche Crema 2026

La noticia más impactante es la alianza con Universitario de Deportes, que se convierte en el pilar de la programación inicial. Bajo el lema que sería, “Perú se escribe con U”, el club crema busca llevar su sentimiento a todos los rincones del país, ofreciendo contenido gratuito a las provincias.

IRTP abre sus puertas para Universitario de Deportes. (Foto: X).

El debut oficial de esta sociedad será, si no pasa nada extraño, el 24 de enero, con la transmisión en vivo del amistoso entre Universitario y la Universidad de Chile, el evento central de la Noche Crema 2026. Este hito permitirá que el estreno del equipo de Javier Rabanal sea visto masivamente, sin necesidad de suscripciones privadas.

La colaboración va más allá de un único partido, pues se ha confirmado la apertura a una parrilla de contenido constante. Se planean, según conoció Bolavip, coberturas especiales de la pretemporada, entrenamientos desde Campo Mar y el seguimiento de disciplinas como el fútbol femenino y el vóley.

Este despliegue mediático coincide con el inicio de la era de Javier Rabanal en el banquillo merengue. El nuevo estratega implementará un sistema de alta intensidad que, gracias a Canal D, podrá ser seguido y analizado por todo el país desde el primer momento. La expectativa por ver al tricampeón en señal abierta, con figuras como Sekou Gassama, está abierta.

Nos damos cuenta de una situación clara, esta estrategia consolida a Universitario como un club pionero en la gestión de su imagen institucional. Al aliarse con un medio estatal de alcance nacional, el club no solo beneficia a sus patrocinadores, sino que fortalece su conexión con la identidad peruana. Canal D inicia así su camino, de la mano del equipo más ganador del país.

La Noche Crema 2026 se verá por Canal D de manera gratuita y en señal abierta. (Foto: X).

¿Dónde podremos ver la Noche Crema 2026?

Canal D, al operar mediante la multiprogramación de la Televisión Digital Terrestre (TDT), garantiza un alcance masivo a nivel nacional. Gracias a las más de 16 estaciones digitales del IRTP, la señal llegará en calidad HD no solo a Lima, sino también a importantes ciudades como Arequipa, Cusco, Piura, Huancayo e Iquitos. Este aspecto técnico subraya la importancia del canal como una herramienta de comunicación estatal de amplio acceso para los hinchas.

¿Qué crack vendrá a la Noche Crema 2026?

La elección de la Universidad de Chile como rival para el debut añade un valor significativo al evento. El equipo “azul” confirmó su presencia en Lima con su plantilla principal, destacando la inclusión del legendario goleador Eduardo Vargas. Este hecho aumenta el atractivo de la transmisión para Canal D, ya que, además de presentar al equipo de Javier Rabanal, ofrecerán al público peruano un espectáculo de talla continental de forma completamente gratuita.

