“No están en tela de juicio”: los 2 jugadores que Julio César Uribe confirmó que se quedarán sí o sí en Sporting Cristal

Sporting Cristal terminó la temporada 2025 como Perú 3, así que empezará a competir en la Copa Libertadores 2026 desde la Fase 2. Es decir, la inyección económica en el club será menor a la que tenían presupuestada y es muy probable que quieran mantener parte de la actual plantilla, lo cual implica que ahora mismo Julio César Uribe haya confirmado la continuidad de 2 jugadores.

Cuando en su momento fueron ligados a otros equipos del país y que incluso generaron un interés concreto por parte de ellos, tanto Martín Távara como Rafael Lutiger permanecerán en Sporting Cristal. El volante fue visto con buenos ojos en Universitario de Deportes y el defensor lo propio en Alianza Lima, aunque en la directiva se avivaron y ya encontraron un acuerdo de renovación.

“En ningún momento han estado en tela de juicio. Son 2 jugadores que han hecho su trabajo como corresponde y no son las posiciones de las que tendrían que incrementarse la producción”; reveló Julio César Uribe en una reciente entrevista con el programa radial ‘Fútbol Como Cancha’ y con lo cual se pudo conocer que ya estamparon la firma con Sporting Cristal para la temporada 2026.

La polifuncionalidad de Martín Távara y Rafael Lutiger en Sporting Cristal

Si bien a inicios de la temporada 2026, tanto Martín Távara como Rafael Lutiger, fueron duramente cuestionados por sus rendimientos en Sporting Cristal, no hay duda alguna que en el último tramo del campeonato mejoraron y mucho. Es más, ambos terminaron siendo titulares en el esquema de Paulo Autuori ya que le presentan diversas opciones de juego dentro del equipo titular.

En cuanto a Martín Távara, el volante puede cumplir como volante central o interior. También lo hace como una especie de enganche, lo cual lo acerca más a los remates de larga distancia. Por el lado de Rafael Lutiger, el defensor juega como central en línea de 4 defensores, aunque también lo puede hacer de lateral izquierdo y en línea de 5 es capaz de alinear como stopper.

Fuente: Sporting Cristal.

¿Cuál será el futuro de Paulo Autuori en Sporting Cristal?

A pesar de que Sporting Cristal no pudo ser campeón nacional ni tampoco fue capaz de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, la continuidad de Paulo Autuori no está en discusión en la institución. El estratega brasileño se quedará en el equipo rimense pensando en la próxima temporada y es muy probable que la directiva vaya a gestionar y sobre todo evaluar mejores fichajes para armar un plantel mucho más competitivo.

Fuente: Sporting Cristal.

DATOS CLAVES

Julio César Uribe confirmó que Martín Távara y Rafael Lutiger renovaron con Sporting Cristal para el 2026 .

confirmó que y renovaron con Sporting Cristal para el . El club Sporting Cristal clasificó a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 como Perú 3.

clasificó a la de la Copa Libertadores como Perú 3. El entrenador brasileño Paulo Autuori continuará al mando del equipo rimense la próxima temporada.

